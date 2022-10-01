為選舉操作浮屍輕生議題 高市府批不當

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）近期國民黨相關人士在選舉造勢場合操作浮屍輕生議題，高雄市衛生局表示，高雄市這2年來輕生人數持續下降；不該為個人選舉，惡意炒作議題，以錯誤數據進行抹黑。

衛生局舉衛福部統計，高雄自殺人數以民國108年506件最高，若以特定水域愛河自殺人數來看，也是108年21件最多。高雄市長陳其邁上任後，持續邀集專家、召開自殺防治管理會議，精進自殺防治作為，目前均持續改善，數據呈逐年降低。

高市衛生局數據，若以全台重要水域來看，110年新北市（淡水河流域、基隆河流域）達37件，台北市（淡水河流域、基隆河流域）也達35件，浮屍情形均遠高過高雄（愛河流域）的20件。

高雄市衛生局副局長潘炤穎指出，國民黨人士為了個人選舉，惡意炒作自殺以及浮屍議題，以錯誤數據進行抹黑，妨礙自殺防治工作的進行。

潘炤穎指出，市府多次舉辦跨局處水域自殺防治管理會議，並邀集專家討論自殺防治策略，同時透過加強場域巡視密度、強化巡守，也在愛河、左營蓮池潭等水域，增加編排防溺巡邏勤務，以防止溺水事件。盼國民黨相關人士勿再為選舉操作炒作自殺議題。

曾任高雄市自殺防治中心主任的精神科醫師林耕新指出，自殺防治不應作為選舉操作，因選舉渲染自殺，這些會引起「複製貓」（copy cat）效應，是非常惡質的選舉操作，非常不可取。

衛生局今天新聞稿表示，高雄市自殺防治專家小組治標治本協力合作，呼籲莫讓政治口水淹沒各界專業心血、基層辛勤汗水與家屬悲慟的淚水。透過自殺防治網絡與社會安全網連結，以家庭為中心、社區為基石，擴充社工人力，結合民間力量，加強自殺防治宣導，並針對高風險對象進行篩檢，強化社會安全網功能與防治成效。（編輯：黃世雅）1111001

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。