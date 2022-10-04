中高齡工作「九九」福音 高市首件旅宿業輔具申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）九九重陽節前夕，高市府召開今年度第3場中高齡職務再設計審查會，通過首件旅宿業者省力輔具申請，期望未來透過提供就業輔具，讓從事旅宿業工作的中高齡者可以更輕鬆省力。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國境即將解封，國內觀光旅宿蓄勢待發，高雄市政府勞工局為協助旅館業者解決迫在眉梢缺工問題，積極辦理就業媒合徵才活動，這次通過首件旅宿業者省力輔具申請，也讓業者可順利招募更多的「橘世代」長者投入就業。

勞工局今年8月中旬即主動拜訪「高雄市旅舘商業同業公會」討論國境解封後的因應對策。業者反映，現有員工普遍為中高齡者，體能隨年齡增長而衰退，原本得心應手的清潔整理房務工作越來越吃力，且重體力的例行性工作也較難獲得年輕求職者青睞，盼政府伸出援手協助留才、求才。

勞工局訓練就業中心隨即輔導業者，透過「中高齡職務再設計計畫」，並經過審查會委員決議補助電動四輪搬運車、手推式掃地機及手動式吸塵掃地機等省力輔具，未來可幫助在職中高齡員工更有效率完成房務工作，避免造成肌肉骨骼傷害，同時也讓業者可提供更多的中高齡工作機會。

訓就中心主任楊茹憶表示，以往透過「中高齡職務再設計」補助就業輔具，讓中高齡工作者可以更省力從事工作，申請者多以製造業者為主。但高雄市幅員廣闊，包括旅宿業、農漁業等地緣性就業場域，也有許多在地中高齡、高齡長者投入工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次審查旅宿業者申請補助品項，經委員多方討論後決議通過，希望可協助旅宿業受僱長者工作順利「九九」，未來也可鼓勵更多旅宿業者提出申請，藉由協助徵才、留才雙管齊下，以解旅宿業缺工燃眉之急。

勞工局今天新聞稿提醒所有事業單位，明(112)年「繼續僱用高齡者補助計畫」申請只到111年10月31日止，即將入尾聲，呼籲雇主把握機會提出申請，繼續僱用112年將滿65歲(即47年次)，且任職已滿3個月以上在職員工，可提出申請。經審查符合相關條件，事業單位每僱用1位高齡勞工，最長可領18個月，最高可領25萬8000元補助，有意願申請事業單位，就近洽詢高雄市各就業服務站。（編輯：孫承武）1111004