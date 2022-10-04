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飯店排廢水污染日月潭 投縣環保局：再犯將停業

2022/10/4 17:27
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（中央社記者吳哲豪南投4日電）南投縣議會召開定期會，有議員質詢指日月潭有飯店偷排廢水，且污染在同一水域；南投縣環保局長李易書指出，偷排廢水飯店已是慣犯，除開罰30萬元也告誡業者再不改善將停業。

南投縣議會第19屆第8次定期會今天進行議程為縣政總質詢，中國國民黨籍南投縣議員陳淑惠在質詢時指出，最近又有民眾向她反映，日月潭變成牛奶湖，水域又被偷排廢水污染。

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陳淑惠說，日月潭環湖自行車道附近的水域，曾在今年春節及二二八連假時，有飯店疑似因住宿人數太多，偷排出無法處理的廢污水，這次相同的水域又發生被廢水污染，詢問環保局是否有掌握情形。

李易書表示，排放廢水的都是同一家飯店，環保局先後稽查12次開罰3次，罰款總計新台幣68萬元，後續也持續關注，9月底又有民眾舉報飯店偷排廢水，當下派員採樣確認污染數值超標，當場開罰新台幣30萬元，由於飯店是慣犯，已告誡業者再不改善將祭出停工停業處分。（編輯：李錫璋）1111004

李易書
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