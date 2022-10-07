屏東西市場改建工程動土 打造空調綠建築環境

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）40年歷史的屏東西市場，因建築老舊，縣府斥資新台幣逾1億9000萬元改建，要打造空調綠建築市場，將傳統市場百貨公司化，品質符合衛生安全，今天動土，預計在明年10月完工。

屏東西市場是為大埔庄生活文化的核心，過去扮演重要的採買聚集地，近年因建築物設備老舊、結構安全堪慮，由中央補助逾8000萬元、地方自籌1億1000萬元改建，不分晝夜營運。今天舉行改建工程動土儀式，縣長潘孟安、經濟部常務次長林全能出席。

林全能致詞指出，市場為重要庶民經濟發展的核心，希望透過此次市場改建以及結合周邊景觀，不只讓民眾消費時能更加舒適安全外，更盼能創造更多的市場價值及經濟發展。

潘孟安表示，屏東市西市場原有建物老舊，空間陰暗潮濕且設備雜亂，而面對生活模式的改變與超市興起，傳統市場營運逐漸衰退沒落，造成管理及治安上有諸多問題，因此市場改建工程刻不容緩，但要保留傳統市場溫度又既有現代化設備。

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潘孟安說，屏東西市場為進入市區門戶，市場改建工程內部將設置網路直播行銷空間，創造提高傳統市場能見度，預留未來擴展的彈性空間，並藉由舉辦活動市集、農漁牧產品特賣及飲食教育推廣。

縣府城鄉發展處表示，屏東西市場全區共規劃2層樓、16間店舖、78攤市集，劃分販售區域、用餐區與互動直播室，商場內設計可調控室內溫度，包含環境優化、共享服務、安全升級、親民友善，讓民眾能在好停車、室內高挑寬敞且明亮的空間購買。（編輯：謝雅竹）1111007