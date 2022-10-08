高雄鳳山溪現大量死魚 初判水中溶氧量過低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市環保局8日清晨獲報，在鳳山區大東濕地公園旁鳳山溪河道漂浮大量死魚，派員前往稽查採取水樣，初步檢驗水質pH=7.01、導電度534μS/cm、水溫攝氏27.4度，且並無油漬及油氣異味，但溶氧0.88mg/L偏低，目前已送驗並清除死魚。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄8日電）高市環保局今天清晨接獲大東濕地公園旁鳳山溪有大量死魚，經檢驗發現水中溶氧量偏低，研判魚群主要死因。且因厭氧現象致底泥上浮，使河面漂浮大量浮渣，目前已送驗清除死魚。

高雄市政府環保局清晨6時接獲民眾陳情，鳳山區大東濕地公園旁鳳山溪河道漂浮大量死魚，派員前往稽查採取水樣，初步檢驗水質pH=7.01、導電度534μS/cm、水溫27.4℃，且並無油漬及油氣異味，但溶氧0.88mg/L偏低。

環保局今天發布新聞稿指出，經動用空拍機循線往下游巡查，發現死魚分布範圍為大東濕地公園放流口至鳳山橋，沿線約有200到300多尾死魚，分別擱淺於沿岸及溪面，種類多為吳郭魚（約10到25公分），研判是因水中溶氧量過低致魚群死亡，目前已通報水利局派工加緊清除河面死魚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，環保局還發現，濕地公園放流口處因有跌水，大量魚群聚集呼吸；另因鳳山溪目前屬於枯水期，基流量不足，研判因厭氧現象，導致底泥上浮，使河面漂浮大量浮渣。

環保局呼籲，民眾若於河道發現非法排放或其他污染情形，可撥打公害陳情專線或1999，環保局稽查人員將前往查處、取樣、蒐證，同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，維護高雄水體品質。（編輯：黃世雅）1111008