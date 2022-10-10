花蓮吉安農會冰品城開幕 農產加工添設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮吉安鄉農會冰品城10日舉行新開幕活動，斥資新台幣3500萬元添購全自動化生產設備，可為縣內其他農會代工，協助在地小農提升農產附加價值。中央社記者李先鳳攝 111年10月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮吉安鄉生產稻米、芋頭、龍鬚菜、韭菜號稱「吉安四寶」，農會利用芋頭為原料製作冰品大受歡迎，又斥資3500萬元添購全自動化生產設備，今天舉辦吉農冰品城新開幕活動。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，過往舊式機器輔助人工製冰，每天最高產能只有1500支，但是平均每日市場需求約2000支，必須提前備貨、週末加班才足夠供應。

現在冰品加工廠升級增添新設備之後，自動化製冰可順利縮短製程、節省人力，2小時就能產出1500支，每天約6000支，產能增加4倍；同時增設衛生級套管冷卻機，量產的冰品更加安全衛生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吉農冰品城自1999年創設以來，收購台灣農產品原料，不加香料、不加香精、不加色素，陸續開發農作物原味原色的各式冰品，例如吉安芋頭、栗子南瓜、鳳梨、芒果、紅豆、山藥等，供不應求。隨著市場需求逐年增加，冰廠設備老舊無法再增產，獲農委會補助新台幣1600萬元、縣府900萬元，加上農會自籌款，汰換舊設備。

張德奇指出，自動化生產的吉農冰品加工廠，不僅可幫花蓮縣內其他農會代工，協助在地小農提升農產附加價值，未來希望成為全台灣農會特色冰品代工夥伴。（編輯：謝雅竹）1111010