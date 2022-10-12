台中爵士音樂節將登場 飯店餐飲聯手推美食呼應

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台中爵士音樂節今年恢復舉辦，15日至23日將重回市民廣場，邀請7個國家、20組爵士樂團接力演出。知名飯店業者12日也舉辦美食發表會，攜手逢甲商圈知名店家推優惠好康，號召民眾到台中享受美食與爵士樂。中央社記者郝雪卿攝 111年10月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）睽違2年的台中爵士音樂節將於15日起重新登場，往年音樂節活動期間吸引眾多樂迷前來，台中市飯店及餐飲業者今天聯手推出優惠住房專案及美食，讓民眾來場美食及音樂饗宴。

台中爵士音樂節因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年，今年台中市政府恢復舉辦，將於15日至23日重回市民廣場，邀請7個國家、20組爵士樂團接力演出。

市府表示，台中爵士音樂節創辦18年來，已是台中最重要的盛典文化活動之一，更是全台灣最受歡迎的音樂盛宴，每年活動營造超過百萬以上人流量，創造盛典經濟，除藝術界的好朋友都期待外，台中的商家如伴手禮、旅宿業者、交通業者等也都響應。

台中市飯店及餐飲業都期待爵士音樂節帶來的人潮能一掃疫情陰霾，為了響應爵士音樂節重新回歸，台中福華大飯店今天舉辦美食發表會，攜手逢甲商圈知名店家朴大哥的韓式炸雞等，推出優惠住房專案，快閃住宿下殺3折起，再贈現金抵用券。

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福華大飯店行銷公關企劃部協理簡若卿表示，呼應台中爵士音樂節，將於22日及29日的週末下午舉辦「小草音樂會」，打造一邊聆聽音樂、一邊品美食及逛市集的休閒去處，期待以美食引路，讓民眾更深度的發掘台中在地創意飲食、文化與台中旅遊魅力。

簡若卿指出，「小草音樂會」除了音樂演出，更邀集各式不同類型攤商打造美食及文青的假日市集活動，也會提供往年在爵士音樂節熱銷的骰子牛，歡迎民眾前來享受在綠地聆聽音樂，及一邊野餐、一邊逛市集的樂趣，一掃疫情陰霾。（編輯：黃世雅）1111012