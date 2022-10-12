雲林三校聯合演唱會提前 縣府：結合迎新

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民進黨籍雲林縣議員蔡岳儒（左）等人12日舉行記者會，指責雲林縣長張麗善把行之多年的3校聯合演唱會動日期改到選舉前，且更改活動名稱，同時將3所大學的識別極小化，要求張麗善道歉。雲林縣府對此回應強調，演唱會活動日期提前是校方決定與迎新合辦。中央社記者姜宜菁攝 111年10月12日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）「好young雲林、青年學子上場晚會」三校聯合演唱會明天登場，議員蔡岳儒今天指縣長張麗善介入活動，從耶誕節改到選舉前舉辦；縣府回應，結合大一迎新，絕無政治介入。

民進黨雲林縣議員蔡岳儒今天在民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部舉辦「三校演唱會正名、張麗善向青年道歉」記者會，指雲林縣長張麗善把行之多年的三校聯合演唱會，日期從耶誕節改到選舉前舉辦，並更改活動名稱，同時將3所大學的識別極小化。

雲林科技大學4年級學生張晉華在記者會上表示，三校聯合演唱會是由環球科大、虎尾科大以及雲林科大三校輪流籌辦，每年活動訂在耶誕節前，主人就是學校與學生，但今年適逢選舉年，張麗善把活動時間改到選前舉辦，「為什麼會這樣？感覺很不舒服。」

蔡岳儒指出，張麗善過去3年只站在指導單位的角色，但今年是選舉年，本是學生主導的活動，雲林縣政府卻變成了主辦單位，此舉違反大學自治、學生自主，海報中更看不出三校的識別。

蔡岳儒說，監察院就曾對浮編使用在娛樂性的活動要求改進，但張麗善動用第二預備金新台幣300萬元辦理「好young雲林、青年學子上場晚會」，身為議員的他會追查。

對此，雲林縣政府表示，三校聯合演唱會行之多年，卻因故停辦多年，張麗善上任後向台灣電力公司爭取經費，2020年起與虎尾科技大學聯合主辦、2021年雲林科技大學，今年則是環球科技大學，讓傳統得以延續。

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雲林縣政府指出，台灣電力公司今年經費用罄，無法再挹注金錢援助此活動，學生向縣府尋求幫助，縣府為回應青年世代期待並延續活動，動用第二預備金經費支應，並已將計畫納入2023年公務預算。

雲林縣政府強調，聯合演唱會活動日期提前是校方決定與迎新合辦，加上耶誕節難敲定藝人檔期，與主辦方環球科大召開會議討論後達成共識訂在10月舉辦，作為雲林縣三校迎接大一新生的見面禮。（編輯：郭諭儒）1111012