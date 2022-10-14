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補離島醫療救護不足 澎湖消防局獲贈3輛救護車

2022/10/14 16:13（10/14 17:01 更新）
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澎湖縣消防局14日獲多名善心企業界人士捐贈3輛救護車，由澎湖縣長賴峰偉（左2）代表受贈，並回贈感謝狀。中央社 111年10月14日
澎湖縣消防局14日獲多名善心企業界人士捐贈3輛救護車，由澎湖縣長賴峰偉（左2）代表受贈，並回贈感謝狀。中央社 111年10月14日
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（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣消防局今天獲企業界人士捐贈3輛救護車，其中2輛離島型救護車，單價達180萬元，將優先配置在「離島的離島」，包括花嶼、虎井等分隊服勤，嘉惠地方鄉親。

捐贈儀式上午在消防局1樓廣場舉行，由縣長賴峰偉親自主持並致贈感謝狀，議會議長劉陳昭玲、望安鄉議員陳佩真等民代到場觀禮。賴峰偉感謝3位捐贈者及家人跨海傳遞大愛，3輛救護車加入服勤行列後，未來對於離島緊急救護服務品質助益良多。

賴峰偉說，生命無價，緊急救護是累積功德的志業，捐贈者的慈悲，救護人員的公義，都是社會正能量體現，離島醫療救護服務品質提升，需要大家共同努力，才能逐步實踐「平安健康、無災家園」願景。

從事美容美髮事業有成的廖宗武，長期投入慈善公益不遺餘力，他信守承諾今年再度捐贈救護車1輛，價格達新台幣310萬；也是捐贈澎湖縣的第3輛救護車，將配置湖西分隊服勤。郭柏成、張博凱捐贈的「離島型救護車」，分別配置花嶼、虎井等分隊服勤。

消防局表示，3輛救護車的車身設計，除貼上「巴騰堡格紋」反光條；另外，2輛離島型救護車，更增加自行設計的「大目船」圖案，讓救護車外觀兼具視覺警示，以提升執勤安全，同時行銷澎湖在地文化特色。

巴騰堡格紋（Battenburg markings）名稱源自其格紋狀外觀和巴騰堡蛋糕的橫切面圖案相似，是一種用於增強醒目程度的高可視性格紋標記，在白天日照或夜間車燈照明下，距離500公尺範圍內，能讓用路人清楚辨識，確保行車安全。

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澎湖大目船圖騰與意象透過過先民將龍牙、麒麟眼、獅頭、燕尾、開山鏡等圖騰構成大目船外觀，藉由神獸保佑行船平安，順利返航，並有避邪之功，以祈庇祐。以大目船圖騰意象繪入救護車車身，意寓救護人員出勤行車平安，順祈載送傷病患健康無恙。

依消防局統計，今年受理捐贈救護車輛及裝備器材，總價值近新台幣2325萬元，包括救護車8輛（有3輛尚待交車）、自動心肺復甦器2具及防疫物資1批。（編輯：孫承武）1111014

澎湖縣消防局14日獲善心企業人士捐贈3輛救護車，其中2輛離島型救護車車身並增加自行設計的「大目船」圖樣，色彩亮眼吸睛，讓救護車外觀兼具視覺警示功能，同時行銷澎湖在地文化特色。中央社 111年10月14日
澎湖縣消防局14日獲善心企業人士捐贈3輛救護車，其中2輛離島型救護車車身並增加自行設計的「大目船」圖樣，色彩亮眼吸睛，讓救護車外觀兼具視覺警示功能，同時行銷澎湖在地文化特色。中央社 111年10月14日
多名善心企業界人士14日捐贈「一般型」與「離島型」共計3輛救護車給澎湖縣消防局，澎湖縣長賴峰偉（左）、議長劉陳昭玲（左4）皆出席捐贈儀式，感謝捐贈者大愛。中央社 111年10月14日
多名善心企業界人士14日捐贈「一般型」與「離島型」共計3輛救護車給澎湖縣消防局，澎湖縣長賴峰偉（左）、議長劉陳昭玲（左4）皆出席捐贈儀式，感謝捐贈者大愛。中央社 111年10月14日
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