張麗善提麥寮港南公用碼頭發展願景 創造多贏

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣長張麗善今天提麥寮港南公用碼頭發展願景，她表示，未來取得施工許可後，預計5年可完工，提供國內產銷物流服務、國際進出口貿易，創造周邊產業園區發展利基、留住青年人口。

雲林縣政府今天在台西鄉海口生活館開「麥寮港南公用碼頭發展願景記者會」，由雲林縣府建設處長李俊興說明整體規劃。

張麗善致詞表示，麥寮港具深水碼頭優勢，配合離島工業區未來台西、新興產業園區及麥寮特定區開發產業發展需求，南公用碼頭可提供足夠貨運服務量能。

張麗善說，麥寮港港灣條件優於台中港，因此麥寮港南公用碼頭區可轉型為台中港輔助港，支援台中國際商港進出口貨物服務功能，藉以降低貨物進出口運輸成本及縮短運輸時間，提高廠商產品國際競爭力，同時也可與台中港形成雙港聯運，彼此支援提高進出口貨物作業的便利性。

李俊興指出，為帶動地區發展契機，縣府利用台西產業園區公有土地，優先劃設約81公頃的智慧綠色漁業產業園區，結合既有的養殖漁業基礎來發展養殖漁業深層加值與關聯產業，另規劃約50公頃的先驅化學材料產業園區，延伸既有的石化優勢產業基礎，成為國內重要先進科技或創新產業所需化學應用材料的重要基地。

李俊興強調，經濟部在民國110年9月同意興建麥寮港南公用碼頭、環保署今年8月25日專案小組第2次會議結論通過變更環境影響評估審查。未來在取得施工許可後，預計5年可完工。

李俊興進一步說明，南公用碼頭加上兩處貨櫃集散場的發展，提供智慧綠色漁業產業園區及縣內產銷物流服務，國際進出口貿易、工業產品製造、農業產銷及觀光遊憩功能，對雲林縣沿海地區提供領頭羊發展功能，促進地方產業轉型與升級，創造企業投資優質投資環境條件，留住青年人口。（編輯：黃世雅）1111020