幼貓沾黏鼠板受傷 救援志工花大半天清洗改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）一隻出生不到2個月的幼貓，在嘉義市西區博愛國小附近誤沾黏鼠板，全身大面積遭沾黏受傷，台灣動物緊急救援小組昨天獲報後從高雄趕往救援送醫，多名志工花半天時間清洗，才將黏膠去除。

台灣動物緊急救援小組今天發布訊息表示，接獲通報在嘉義市西區博愛國小旁社區、合江街附近，有一隻剛出生不到2個月大的幼貓，誤觸黏鼠板，整個身體有超過一半面積都被沾黏，再加上貓咪不斷搔抓，多處受傷，情況嚴重。

台灣動物緊急救援小組昨天從高雄趕往嘉義營救，並將幼貓帶到動物醫院救治；事後發現黏鼠板黏性太強，若強行剃除毛髮，電剪會卡死，貓咪皮膚也可能拉扯受傷。有志工想到用卸妝油試試，讓油、膠乳化後去除黏性，果然奏效。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，多名志工用卸妝油大量塗抹在貓咪全身，再不斷搓揉全身，最後慢慢將黏膠去除，多名志工花了半天時間，才完成清洗。

倪京台說，這隻幼貓很乖很聽話，沒有太大掙扎，否則可能要麻醉後才能處理；但也因怕過度揉搓有可能造成貓咪表皮二次傷害，因此仍有少數剩餘黏膠並未完全清除，會待一週後再進行二次洗淨。

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台灣動物緊急救援小組獸醫團隊指出，獲救幼貓是一隻剛出生約2個月大的母貓，估計遭黏鼠板沾黏已有一週時間，部分皮膚出現抓傷，有輕微營養不良與脫水等狀況，所幸無生命危險，預計休養並觀察兩週後，即可開放認養。

台灣動物緊急救援小組表示，雖然黏鼠板屬於被動式捕捉工具，但仍屬殘忍的無差別陷阱，很容易讓流浪貓狗或寵物鼠兔等誤觸，造成極大傷害與痛苦，呼籲民眾可改用捕鼠籠等更人道捕捉方式，避免誤傷其他動物。（編輯：謝雅竹）1111020