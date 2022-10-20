彰化縣府推動彰南捷運輕軌 24站連接4鄉鎮市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣政府今天辦理首場彰南捷運輕軌系統可行性研究地方說明會，規劃24站連接員林、埔心、溪湖、二林、中科二林園區、二林精機園區，經費新台幣300億元、獲核定後7年通車。

縣府今天在埔心鄉辦理南彰化軌道交通說明會，縣長王惠美出席表示，中部科學園區二林園區已吸引半導體封裝、電動車等大型廠商投資設廠，未來加上二林精密機械產業園區，近千公頃園區腹地將帶來至少逾5萬個職缺，勢必成為南彰化產業發展火車頭。

王惠美指出，有鑑於新竹科學園區塞車情形，現在就須提前考量南彰化未來通勤大量運輸需求，因此，縣府工務處統籌辦理彰南捷運輕軌系統可行性研究，規劃連結員林、埔心、溪湖、二林，並行經中科二林園區、二林精機園區，除滿足園區上班民眾通勤需求，並加速促進產業進駐，讓青年安心留在彰化工作。

根據縣府資料，彰南捷運輕軌路線草案跨越員林、埔心、溪湖、二林共4鄉鎮市，全線27.86公里，設置24座平面車站，起點在台鐵員林站旁，乘客可無縫轉乘，路線串接南彰化各重要據點，包含台鐵員林站、溪湖轉運站、二林轉運站、多所學校、多家醫院、中科二林園區、二林精機園區，成為南彰化最重要大眾運輸路網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府表示，舉辦4場彰南捷運輕軌系統可行性研究地方說明會，首場今天下午在埔心鄉演藝廳登場，陸續接著24日下午在溪湖鎮公所禮堂、26日下午在員林演藝廳，第4場11月4日下午在二林鎮立圖書館演講廳，邀請縣民踴躍參加。

彰化縣議會民進黨團今天召開記者會抨擊王惠美「捷運到南彰」政見跳票，縣府透過新聞稿表示，對於議員關心南彰化軌道交通，會以嚴謹態度勇於承擔責任，提出彰南捷運輕軌系統規劃及執行報告，並向途經鄉鎮市居民請益、說明，落實交通發展願景。（編輯：陳仁華）1111020