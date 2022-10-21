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烏林投居民抗議興達電廠工程 台電提出睦鄰友善作為

2022/10/21 13:39
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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄烏林投居民今天到興達電廠外抗議電廠工程造成周遭房屋、養殖漁業損失。對此台電表示屋損位置超過法規規定距離，但提出睦鄰友善作為，並將持續與居民、漁損戶協調。

烏林投自救會今天上午號召近百名居民，到興達電廠二期中鼎工地大門前抗議表示，興達發電廠設廠在高雄市永安區新港里已有40年歷史，是全台第3大發電廠，支撐南台灣大量的用電需求，但最靠近興達發電廠的烏林投居民，卻忍受空汙和施工帶來的危害。

台電派員到現場與居民溝通協調，並透過新聞稿回應，對於居民抗議興達電廠燃氣機組更新改建計畫施工造成烏林投社區居民房屋龜裂、養殖漁業損害陳請賠償損失，台電盡最大善意與陳情人溝通；有關陳情人所提房屋龜裂案住戶位置，均超過法規規定的鄰房鑑定距離。

台電表示，基於社區服務及敦親睦鄰原則，提出2項友善作為，包含由原高雄市建築物工程施工損害鄰房鑑定手冊規定，施工時應於開挖深度2倍水平距離內之鄰房執行現況，調整至19倍開挖深度之範圍內所有建物進行現況定；並為釐清後續責任歸屬，可由烏林投居民自選1戶、自選第三公證單位進行損壞鑑定，鑑定費用將由施工承商共同支應。

對於漁損情況，台電指出，施工承攬商已與大部分養殖戶溝通完妥，其餘少數未完成部分，主要因範圍、數量及其他原因尚待商確，台電將盡最大誠意持續洽漁損戶協調，盼化解紛爭。

至於清潔費爭議，台電表示，款項已撥給永安區公所（前永安鄉公所），但因法令規定不能發給個人，長期擱置於公所，民國109年左右永安區公所決定返還給台電，台電也提出替代回饋方案，連續6年每年撥發160萬給與社區舉辦活動、進行公益睦鄰。

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烏林投自救會指出，興達港電廠工程施作期間造成大量噪音和粉塵，嚴重影響烏林投居民的生活品質、影響村裡居住的老人，且施工造成地面嚴重震動，影響附近魚塭飼養的石斑魚，造成漁損，也造成居民房屋出現龜裂毀損。

自救會也指出，興達發電廠使用室外煤場，導致環境汙染，為補償烏林投居民，興達發電廠原承諾每年撥發135萬元給作為清潔費，卻在95到97年間停止撥發共405萬元的清潔費，要求台電撥發款項給居民。（編輯：黃世雅）1111021

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