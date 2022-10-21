新北耶誕城11/11登場 集結Disney+角色為主題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市府今天宣布，今年新北歡樂耶誕城主題集結Disney+6大人氣品牌陣容，迪士尼動畫「冰雪奇緣」中萌翻天的「雪寶」將登上地標耶誕樹，銀色雪白城也將降下如幻似真的初雪。

市政府觀光旅遊局今天開記者會宣布，今年新北歡樂耶誕城自11月11日開城後，至明年1月2日為止，結合8個新北市府局處單位，推出12檔豐富系列活動。

活動主題則以迪士尼公司推出的線上串流媒體，隨選視訊平台Disney+為主。這些影片的受歡迎影片人物包括迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR。

觀旅局表示，Disney+的6大品牌角色，將在耶誕城燈區裝置，包含板橋區市府市民廣場、站前廣場、萬坪公園；府中燈區則位於府中商圈，將以雙主燈的方式點亮。耶誕城將化身銀色雪白之城，降下如幻似真的初雪，盼讓耶誕城充滿雪國的白色浪漫。

觀旅局說，除市府大樓牆壁的光雕秀，首次將「北極光」搬進耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，迪士尼動畫「冰雪奇緣」中深受觀眾喜愛的萌翻天「雪寶」，將登上受歡迎的地標耶誕樹。

8座燈飾天橋以綺麗多彩姿態登場，其中，位於板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的「原力光廊」，以「星際大戰」為設計概念，「銀河星廊」則融入民眾熟悉的經典電影元素。

活動還包括受兒童歡迎的「童趣嘉年華」、府中商圈的白色盛宴「白色派對」、歌迷引頸期盼的「巨星耶誕演唱會」，及充滿異國氛圍的「德國耶誕市集」等豐富活動。（編輯：李錫璋）1111021