蔡培慧允當縣長營養午餐加10元 許淑華有信心勝

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南投縣長選舉號次抽籤21日舉行，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（圖）抽中1號。她表示，若當選縣長，除學生營養午餐免費，還要加碼伙食費每餐新台幣10元，讓業者採用在地食材，讓學生吃得好、吃得健康。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天說，若當選縣長，營養午餐免費再加碼每餐10元讓學生吃得好；國民黨南投縣長參選人許淑華說，請縣民支持她及國民黨參選人，有信心迎接勝利。

南投縣長選舉今天舉行號次抽籤，蔡培慧抽籤後接受媒體聯訪表示，全民最大、縣民最大、南投一定贏，選舉要選賢與能，選出好的人選，用行動帶來改變，南投一定會更好，南投過去17年沒有建設、黑金橫行、很多政治人物只看到眼前自己利益而忽略縣民需求。

蔡培慧指出，因此她有必要好好規劃南投發展，如交通方面規劃轉運站、若當選縣長啟動輕軌或捷運連接南投至台中高鐵站可行性評估，因為過去的政治人物不做這些事；另外，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，讓中興新村風華再現，這是前南投縣長李朝卿、現任縣長林明溱、國民黨立委許淑華做不到的事。

蔡培慧也表示，若當選縣長，除學生營養午餐免費，還要加碼伙食費每餐新台幣10元，讓業者採用在地食材，讓學生吃得好、吃得健康；她在北部當教授仍關心南投農業政策，她要向大家說「蔡培慧是南投人」，要讓南投更好，讓大家外出可驕傲地說「我來自南投」。

許淑華號次抽籤後向支持者表示，感謝陪同志工與支持者、感謝13鄉鎮市競選團隊努力，提升了不少士氣，她有信心11月26日迎接勝利，也請縣民當天出門投票、支持她，並也支持國民黨提名鄉鎮市長、縣議員等所有參選人，當選後與她一起為南投縣政努力。（編輯：黃世雅）1111021