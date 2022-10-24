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阿里山壯麗雲海璀璨繁星再現 林管處辦體驗營

2022/10/24 14:07
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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）東北季風起，正是到阿里山觀賞壯麗雲海與璀璨繁星的時期，嘉義林管處與嘉義市天文協會攜手，11月在阿里山森林遊樂區推出「朔風觀長空」天文生態體驗營，欣賞阿里山獨特風景。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，11月東北風再起，正是觀賞阿里山壯麗雲海的時期，也是植物色彩由郁綠轉換為繽紛的季節，加上氣候相較其他季節穩定，大氣空氣透明度增加，適合在無光害阿里山國家森林遊樂區的小笠原觀景平台觀賞晶瑩閃爍的星星。

嘉義林管處與嘉義市天文協會攜手，11月在阿里山森林遊樂區推出「朔風觀長空」天文生態體驗營，邀民眾欣賞阿里山獨特風景。

嘉義林管處表示，阿里山朔風觀長空之旅，由受過培訓及天文協會認證的嘉義市天文協會講師，現場提供專業儀器並解說天文知識及星座故事。

另外，林管處輔導培力並通過考核認證的在地導覽解說員，將帶領認識阿里山國家森林遊樂區內大自然生態奧秘、林業開發歷史現場。活動於10月26日開放報名，請洽詢嘉義市天文協會。（編輯：黃世雅）1111024

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