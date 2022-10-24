嘉縣獎勵青年創業成果展 端出苦瓜水餃、泥染織布[影]

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉縣府勞青處鼓勵輔助年輕人留嘉或返鄉創業，分擔早期創業風險已有初步成效，今天在縣府舉辦成果展，苦瓜水餃、泥染織布、益生菌蔬果干都端上桌，新奇又有創意。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處第一屆「青年創新創業獎勵補助計畫」成果展，今天在嘉義縣政府一樓中庭舉辦，現場展出27項創業產品及創新服務。

參展的宏展農場、布袋農民溫偉毅告訴中央社記者，他結合其他農民大面積種植「布苦苦瓜」，更與食品工廠合作研發苦瓜水餃、苦瓜餅乾、茶包等，將布袋苦瓜產業從一級生產提升到二級加工，甚至在田園擺起苦瓜大餐，推至三級服務體驗。

另一參展者稻浪泥染文創工作室負責人凃健庭說，他們採集嘉義各地泥土，泡製出黑、紅、黃3種染料，搭配植物染做出接近大自然顏色的麻紗、棉紗與毛紗，再以手工編織成泥染織品販售，很受愛好天然織品的族群歡迎。

嘉義縣長翁章梁今天也到場參與成果發表，並一一到展示攤位參觀、試吃；翁章梁說，「年輕人最大的優點就是創意！」

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翁章梁接受媒體聯訪表示，縣府協助具發展潛力的青創事業在地扎根，透過縣府資金的挹注、媒合創業資源及提供相關輔導，分擔早期創業風險，鼓勵更多青年朋友留嘉或返鄉創業，已展現初步成效。

勞青處長陳奕翰告訴中央社記者，第一屆「青年創新創業獎勵補助計畫」，經效益評估產值已超過新台幣624萬元。（編輯：陳仁華）1111024

嘉義縣政府勞工暨青年發展處24日舉辦第一屆「青年創新創業獎勵補助計畫」成果展，縣長翁章梁（右1）到場為年輕人加油，並試吃布袋農民溫偉毅（右2）研發的苦瓜水餃。中央社記者蔡智明攝 111年10月24日