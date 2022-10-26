綠指公務員偷拍座談 中市府：公開活動個人行為

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民進黨台中市議員林祈烽25日晚間在武德武兌宮舉辦市政座談會時，工作人員發現西屯區公所一名女主管躲在金爐後方不斷拿手機拍照然後回傳訊息，要求市府要徹查。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月26日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）民進黨台中市議員林祈烽昨晚在武德武兌宮舉辦市政座談會時，工作人員發現西屯區公所1名女主管躲金爐後方偷拍，要求市府要徹查。市府今天回應，純屬公開活動的個人行為。

林祈烽透過新聞稿表示，民進黨台中市長參選人蔡其昌昨晚與他在西屯區武德武兌宮前舉辦市政座談會，工作人員發現廟前金爐後方躲著1名女子，不斷拿手機在場拍照然後回傳訊息，這名女子脫下口罩擦汗時，才被認出是西屯區公所的女主管。

「現在回到白色恐怖的時代了嗎？」林祈烽表示，市府行政不中立，竟然派公務員監看查報對手陣營的選舉活動，市長盧秀燕是把區公所當國民黨區黨部嗎？沒有黨產就改用市產來選舉嗎？他要求市府人事處要徹查，把事情說清楚講明白。

林祈烽指出，其實，這已經不是頭一次發生，之前也有區公所副區長不請自來參加親子活動及社區座談，但是至少是光明正大出席。不過，往年他舉辦類似社區活動，均不見區公所派員出席，今年卻頻頻出現，或明或暗關切。

對於林祈烽的指控，市府民政局只簡短回應，經查純屬公開活動的個人行為，沒有議員指涉的政治問題。（編輯：謝雅竹）1111026