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出遊碰上遶境隊伍 車尾燈被神轎砸破洞

2022/10/26 15:58
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）一名男子日前開車到台中遊玩，行經東勢區時遇上廟會遶境活動，車尾燈遭神轎撞出一個凹洞，東勢警分局表示，廟方合法申請路權，發生交通事故應報警，維護雙方權利。

男子日前自台北載著家人到台中遊玩，行經東勢區東關路五段時，恰好遇上廟會遶境活動，廟方人員示意要他停車，神轎自車後方經過時，他聽到「碰」一聲，車尾燈被敲出一個洞，他遊興盡失，早早北返。

事後，男子在YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，分享行車紀錄器影像，網友回應，「公然肇事逃逸，還洋洋得意」、「對廟會活動很反感，尤其阻礙交通部分」，還有人回「感覺是人手用力搖撞倒的」。

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男子也回應，事後向宮廟人員反應，卻得到「當下為何不反應不處理」，因到當地派出所報案需要人車都到場，不想專程跑一趟，只好自認倒楣。廟方則說，活動有辦理保險，需要報案單才能申請理賠，不來報案卻說拒絕賠償，影響廟方名譽不排除提告。

東勢警分局表示，泰興宮依照規定申請路權舉辦遶境，當天也有派員警在遶境勤務協助交通疏導。獲知有車禍事故後，主動聯繫泰興宮告知疑似抬神轎人員有不慎撞擊到他人車輛事件，因此件為車禍事故事後報案，可至本所登記「道路交通事故當事人登記聯單」。目前未接獲車主報案。（編輯：黃世雅）1111026

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