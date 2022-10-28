綠九市場獲4星江聰淵貼紅榜 林姿妙出席萬聖節活動

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宜蘭市公所輔導綠九市場等業者參與「優良市集暨樂活名攤」評鑑比賽，綠九市場獲全縣唯一4星優良市集認證，宜蘭市長江聰淵（左5）28日到市場貼紅榜，並向自治會及業者道賀。（宜蘭市公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月28日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）宜蘭市綠九市場獲得4星優良市集認證，宜蘭市長江聰淵今天前往張貼紅榜祝賀，期盼在公私合作下打造更好的市場環境。宜蘭縣長林姿妙則出席萬聖節活動，邀請大家一同參與。

宜蘭市公所輔導綠九市場及北館市場業者參與經濟部中部辦公室辦理的「優良市集暨樂活名攤」評鑑比賽，其中綠九市場獲得全縣唯一4星優良市集認證，市場內的「吾梅肉號」更是獲得5星級樂活名攤殊榮。

江聰淵今天前往獲獎的綠九市場貼紅榜，並向自治會及業者道賀，江聰淵表示，綠九市場無論在市場動線、環境或服務上，都不斷積極提升，在自治會的帶領下，讓公私部門合作無間，從而打造更好的市場環境，也造福消費者。

江聰淵說，傳統市場是個大家庭，不論優良市集或樂活名攤，獲獎都不是只靠個人或單一業者努力能達成，而是整個市場的業者和市公所一起打拚的成果，除恭喜獲獎者，也鼓勵這屆尚未獲獎的業者再接再勵，透過持續的輔導與改善，一起提升市場品質，創造傳統市場的新風貌。

宜蘭縣政府今天則在縣民大廳舉辦「萬聖節Trick and Treat」活動，現場充滿萬聖節氛圍，有「多元文化表演、萬聖市集、萬聖風格手作DIY、又給糖又搗蛋」等精彩內容，縣府更邀請凱旋國小附設幼兒園小朋友，以「敲門來搗蛋」遊戲互動方式，分享糖果與歡樂予縣府同仁及洽公民眾。

宜蘭縣長林姿妙則頭戴黑色巫婆帽、披上紅色披風出席活動，她在致詞時表示，萬聖節雖是西方國家的節慶，但宜蘭縣是座擁有多元文化且友善的城市，邀請大家一同參與萬聖節活動。

林姿妙並打趣地說，大家在萬聖節當天將自己打扮成鬼怪模樣，鬼怪就不會騷擾大家。這場活動也安排萬聖市集等，期盼大家都能健康、快樂。（編輯：李錫璋）1111028