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金門高粱部分農地發生旱情 農委會勘查災損

2022/10/29 08:26（10/29 09:11 更新）
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金門縣政府表示，今年度秋季高粱結穗期間僅有零星降雨，部分農地發生旱情，呼籲農友可先拍攝災損照片，屆時如公告為天然災害現金救助區域，將可提供鄉鎮公所作為佐證資料。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月29日
金門縣政府表示，今年度秋季高粱結穗期間僅有零星降雨，部分農地發生旱情，呼籲農友可先拍攝災損照片，屆時如公告為天然災害現金救助區域，將可提供鄉鎮公所作為佐證資料。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月29日
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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門縣政府表示，今年度秋季高粱結穗期間僅有零星降雨，部分農地發生旱情，農委會已實勘了解情況；呼籲農友可先拍攝災損照片，到時公告天然災害現金救助區域時，做為佐證。

縣府建設處發布新聞表示，今年度秋季高粱因栽植時間、灌溉水源等狀況不一，各地收成差異大，部分區域災損確實相當嚴重，為此，縣府除了密切監測啟動開放湖庫取水、評估免前作等作為外，並邀農糧署北區分署及桃園改良場27日到28日到各鄉鎮實勘，瞭解金門各地災損的狀況。

建設處今天指出，這次勘查經整體考量初步應有符合農業天然災害標準，但後續仍需以農委會正式公告為準。陪同現勘的縣議會副議長周子傑、建設處長李有忠和縣農會理事長許玉昭等人，希望中央考量近幾年旱災及高粱收成狀況，儘量照顧地區農友。

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建設處說明，今年度秋季高粱各地收成差異相當大，目前秋季高粱已收成約1/4，初期收成狀況尚可；但依照過往經驗，越晚收成的農戶通常產量較差，為避免因災損判定影響農民收成，呼籲農友如高粱有災損，可先自行拍攝災損照片。到時如公告為天然災害現金救助區域，將可提供鄉鎮公所做為佐證資料。

此外，李有忠表示，今年度金門首度參加高粱收入保險，但因屬試行階段，這次全縣平均收穫量為基準，但以今年度的旱情而言，無法反映特定區域或是個別農戶狀況，考量作物收入保險的精神為「保障農民基本收入」，縣府已向農委會相關單位反映，希望調整保險的方案，兼顧公平並保障農民權益。（編輯：李錫璋）1111029

金門縣政府表示，今年度秋季高粱因栽植時間、灌溉水源等狀況不一，各地收成差異大，部分區域災損嚴重，農委會已派員到各鄉鎮實勘，瞭解災損狀況。中央社記者黃慧敏攝 111年10月29日
金門縣政府表示，今年度秋季高粱因栽植時間、灌溉水源等狀況不一，各地收成差異大，部分區域災損嚴重，農委會已派員到各鄉鎮實勘，瞭解災損狀況。中央社記者黃慧敏攝 111年10月29日
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