更多編輯台推薦新聞：
從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故
生活

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣
國際

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽摘金 創隊史最佳
首頁 / 地方

綠營議員批彰南輕軌是騙局 彰縣府：提升整體競爭力

2022/10/31 15:26（10/31 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨彰化縣議會黨團31日舉行記者會，批評彰化縣政府所提彰南輕軌捷運是騙局；黨團總召賴澤民（右5）指出，彰化大眾運輸使用率低，且彰南捷運興建經費高達新台幣300億，呼籲縣長不要再騙選票，債留子孫。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月31日
民進黨彰化縣議會黨團31日舉行記者會，批評彰化縣政府所提彰南輕軌捷運是騙局；黨團總召賴澤民（右5）指出，彰化大眾運輸使用率低，且彰南捷運興建經費高達新台幣300億，呼籲縣長不要再騙選票，債留子孫。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）民進黨彰縣議會黨團開記者會，批評縣府所提彰南輕軌捷運是騙局；黨團總召賴澤民說，彰化大眾運輸使用率低，且彰南捷運興建經費高達300億，呼籲縣長不要再騙選票，債留子孫。

彰化縣長王惠美4年前競選縣長時，曾提出在彰化員林市、溪湖鎮等南彰化鄉鎮興建捷運，不過縣府直到今年10月19日才宣布「彰南輕軌路線」，根據縣府規劃草案，彰南輕軌捷運全長約28公里，行經員林市、埔心鄉、溪湖鎮及二林鎮，平面車站數規劃24站，建設經費約需新台幣300億元，縣府工務處也舉辦4場可行性說明會。

民進黨彰化縣議會今天上午開記者會，批評縣府所提的彰南輕軌捷運是騙局；賴澤民說，根據主計處統計資料指出，彰化縣大眾運輸使用率是4.4%，全國倒數第4，民眾習慣開車或騎機車，公車都快沒人搭了，他要反問捷運有空間嗎？

賴澤民說，台中捷運綠線長度約17公里，營運1年多已虧損10多億元，彰南輕軌捷運長度更長，但彰化縣人口更少，如果真的有輕軌捷運，虧損一定更多。

民進黨彰化縣議員張欣倩指出，彰化輕軌捷運興建完工要花20年，但縣長任期只有4年，呼籲縣長不要再騙選票，輕軌捷運還沒蓋好，王縣長早就拍拍屁股走人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨彰化縣議員莊陞漢說，民進黨提名的彰化縣長參選人黃秀芳提出的交通政策比較務實，對於輕軌捷運並不反對，但主張先加強彰化縣的公車運輸系統，先把公車做好再來談捷運。

彰縣府發布新聞稿回應指出，推動軌道建設，藉由交通建設帶動產業發展，並利用軌道運輸安全節能及大量快速的特性，朝提供高品質的乘車服務，積極發展軌道大眾運輸，不僅是因應人口老化及淨零排放的交通課題，也可大幅提升彰化縣整體競爭力。（編輯：陳仁華）1111031

賴澤民
綠批大埔截水溝工程經費暴增 彰縣府：過程透明
王惠美
鹿港轉運站BOT案決標 將建10層樓五星級飯店 辦首場大型造勢 黃秀芳：政見精算可務實做到
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族