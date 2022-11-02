7條活動斷層在台南 黃偉哲指示擬震災因應對策

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南有7條活動斷層，震災潛在威脅不容忽視。台南市長黃偉哲指示召開大規模震災策進方案會議，以「老屋不倒」、「生命確保」、「機能不停」擬定短、中、長期具體因應對策。

台南市政府今天新聞稿指出，經濟部中央地質調查所資料顯示，全台有36條活動斷層，其中7條在台南，包括觸口斷層、木屐寮斷層、六甲斷層、口宵里斷層、左鎮斷層、新化斷層及後甲里斷層。

黃偉哲指出，回顧台南過去震災歷史紀錄，從民國35年新化地震、53年白河地震及105年美濃地震，顯示台南屬於台灣地震活動相對頻繁區域，災害影響有相當規模，潛在威脅不容忽視。

台東池上9月18日發生規模6.8有感地震，中央氣象局地震測報中心已對中南部5大斷層（包含台南六甲及後甲里斷層）提出警訊，黃偉哲也指示研擬具體方案，10月31日召開地震災害策進方案研商會議。

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市府表示，將按市府、區公所、社區、企業及民眾層級，規劃相關防救災工作分工機制，兼納台南災害潛勢與防救災量能，以「老屋不倒」、「生命確保」、「機能不停」為核心理念，擬定大規模地震災害短期、中期、長期具體因應對策。

台南市消防局長李明峯表示，地震災害主要因子是地殼變動造成地表隆起、破裂或位移而引起災害，迄今仍不可預期，無法事前預警，只能提前做好各項準備，不斷演練。此外，新建築物應符合建築法規，老舊建築物也應耐震補強，才能有效降低地震災害風險。（編輯：孫承武）1111102