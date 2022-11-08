涉打2童巴掌還倒吊摔地 北市幼兒園老師遭停職調查

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國民黨台北市議員鍾小平（前左）與2名幼童家長8日在議會國民黨團辦公室召開記者會表示，台北市某私立準公共化幼兒園2名老師涉虐待幼童，現場公布幼兒園監視器畫面。中央社記者劉建邦攝 111年11月8日

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市某私立準公共化幼兒園發生2名幼童疑遭虐待，家長調監視畫面才知小孩被老師打巴掌及倒吊，台北市教育局表示，老師停職啟動調查，且調查屬實可要求園方停招。

國民黨台北市議員鍾小平與2名幼童的家長今天在議會國民黨團辦公室召開記者會，並公布幼兒園監視畫面，影片中聽到小朋友哭喊聲。崔姓幼童的媽媽說，就讀某幼兒園的3歲小孩在10月27日返家後，發現臉頰、胸口、脖子有傷痕，詢問幼兒園老師，卻回應不知為何會有傷勢。

崔媽媽表示，事後調班級內的監視畫面，發現小孩傷勢是跟同儕間打鬧受傷，有詢問老師為何不阻止，且從監視畫面發現，老師要自己小孩在旁罰站，並動手打臉頰及脫褲子，老師卻完全未告知。

她說，向園方調閱10月28日至11月3日的監視畫面才發現，許多小朋友有被不當處罰，其中李姓家長的小朋友被老師抱住後倒吊，調監視畫面時也遇到阻礙。

李姓幼童的父親表示，透過監視畫面才知小孩遭遇如此對待，小孩被老師抱住後倒吊，事後還以物品毆打，發生倒吊時，其他小朋友在旁，也擔心影響其他幼兒的心理。

母親指出，小孩返家情緒不穩，遇一些事情就大哭，小孩只有2歲半，雖然很相信老師，但不解為何小孩會遇到此狀況。

鍾小平說，2名幼兒園老師分別在同一天對2名2歲半至3歲的幼童有打巴掌、抱住倒吊且往地上摔等狀況，要求北市教育局組專案小組調查。

出席的北市教育局副局長陳素慧指出，已組調查小組，最短時間內會完成調查程序，針對幼兒園部分，調查後會先開罰，若確認涉案情節重大，不排除要求減少招生、停止招生或停辦及廢止許可證明。

她說，2名老師部分，其中1人已離職、另1人先停職接受調查，調查後若老師有不當管教，會依兒童及少年福利與權益保障法裁罰，並通報不適任教師系統，2名老師之後不能在其他幼兒園任職。

她表示，已與兒福聯盟合作個別輔導幼兒園小朋友，並提供有缺額的準公共化幼兒園名單協助家長帶小朋友轉校，此外，園方過去未被通報有不當管教紀錄。

幼兒園長說，看到家長提供監視畫面才知發生重大狀況，因老師都未告知，自己很錯愕且失職，再多抱歉都無法彌補小朋友遇到此事，很對不起家長。（編輯：李亨山）1111108