桃園某身障機構涉虐童致死 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委王幼玲、林郁容、張菊芳今天說，桃園某身障機構涉及虐待多名兒童，造成5歲方姓自閉症男童身亡；男童家屬曾向桃園市政府社會局陳情，桃園市府有無涉及怠於查核，已申請調查。

王幼玲、林郁容、張菊芳透過新聞稿指出，據民眾陳情，桃園某專門照顧0到6歲身心障礙兒童的潛能發展中心，涉及虐待多名兒童，造成5歲方姓自閉症男童身亡。

監委表示，家屬指稱，方姓男童在111年1月間，遭該機構教保員劇烈搖晃頭部，喉頭被黏貼膠帶，方姓男童在地上打滾呼救，且咬手打頭長達20分鐘，教保員都置之不理，直到下午家屬接回方姓男童時發現異狀送醫，隔天就不幸身亡。

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監委也說，另名6歲自閉症女童，也曾被教保員用束帶綁在椅子上，女童在111年6月間癲癇發作，該機構疑似延誤1小時才送醫，導致女童腦傷至今仍未恢復意識。另有2名男童曾被不當方式餵飯，1名男童曾遭教保員雙腿壓制背部，痛苦掙扎。

監委表示，案前經方姓男童家屬等人向桃園市政府社會局陳情、反映，該局調查結果及後續處理情形為何？有無依規定令該機構限期改善及裁處？桃園市政府有無涉及怠於查核？對身障機構教保員的監督及管理有無違失責任？監委將針對上述問題，著手深入調查，以了解真相，並追究責任。（編輯：楊凱翔）1111012