高雄番茄「瘋欉」災損嚴重 農業局：爭取補助

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高雄番茄產地約400公頃，美濃、杉林等產地近期發生俗稱「瘋欉」的病蟲害，初估產量銳減一半，高雄市農業局8日表示，已報中央啟動會勘，爭取補助。（立委林岱樺辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄番茄產地約400公頃，近期美濃、杉林等地發生俗稱「瘋欉」的病蟲害，初估產量銳減一半，農民盼政府現金補助度過難關。高雄市農業局今天表示，已報中央啟動會勘，爭取補助。

立委林岱樺及邱議瑩今、明2天相繼與農委會等官員，前往美濃、杉林區田地會勘，視查番茄災損情形。林岱樺今天視察表示，農委會應比照高雄市今年芒果受損面積達20%就符合天然災害補助，同樣給予番茄災損補助，降低農民損失。

美濃區農會總幹事鍾清輝今天接受中央社訪問表示，番茄農今年損失慘重，初估產量將銳減一半，讓農民相當憂心，盼政府能給予現金補助，幫大家度過難關。

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高雄市農業局副局長鄭清福對中央社記者表示，高雄市種植番茄面積約400公頃，每年11月到隔年4月是番茄產季，但從9月起，陸續接獲農民通報有俗稱「瘋欉」的病蟲害，導致番茄受損、裂果，產量大減。

鄭清福說，上月農改場等單位會勘後，初步研判是氣候暖化，加上銀葉粉蝨病害導致，農業局已報請中央農委會啟動會勘程序，希望替農民爭取相關補助。（編輯：郭諭儒）1111108