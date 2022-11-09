打鐵厝產業園區開發爭議 彰縣府：依法核定

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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）反打鐵厝產業園區自救會認為彰化縣政府違法開發，訴願駁回後再提行政訴訟，成員今天再次說明反對立場；縣府表示，依法核定打鐵厝產業園區開發計畫，獲內政部認定並無違誤。

彰化縣政府辦理鹿港鎮打鐵厝產業園區開發計畫案，反對自救會委託律師日前向台中高等行政法院提起行政訴訟，成員今天集結縣府前召開記者會說明堅決反對立場，包含可能污染水源、開發案違反區域計畫法及國土計畫法、園區用地提供非常有限、附近人口稠密等。

反打鐵厝產業園區自救會長林志賢透過新聞稿表示，產業園區案遭內政部國土計畫審議會刪除國土計畫城鄉發展區位，改列農業發展地區，依法不能開發，但彰化縣政府仍強行通過打鐵厝產業園區開發許可案，明顯違反區域計畫法、國土計畫法，縣府強行闖關才提告。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，打鐵厝產業園區開發面積僅9.9公頃，扣掉公設等用地，產業用地只剩5.99公頃，但縣府規劃鹿港水五金特定區只距離打鐵厝產業園區約3公里，預計開發166公頃產業用地，提供未登記工廠合法用地，打鐵厝園區完全沒開發必要。

彰化縣議員吳韋達指出，打鐵厝園區附近有大型社區、學校、醫院，被內政部國土計畫審議會認定「缺乏區位適宜性」，他早已呼籲縣府撤案，以不開發新工業區為原則，媒合現有待租售工業用地和需要業者，同時守護居住安全、農地農用、環保健康，但縣府執迷不悟，漠視工業地有餘裕、審議會決議而強過開發案。

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對此，彰化縣建設處透過訊息向媒體表示，自救會指開發案違反區域計畫法、國土計畫法，今年7月1日向縣政府提起訴願，經內政部駁回陳情人訴願，主文指出可行性規劃報告經目的事業主管機關備查，認屬合理，且會議決議「同意修正後通過」，縣府依法核定打鐵厝產業園區開發計畫，獲內政部認定並無違誤。

建設處表示，園區位於鹿港基督教醫院長青院區西北側、富麗大鎮社區北側、西至祥和一街、南至富麗二街，7筆土地面積約9.9公頃，規劃引入機械設備製造業、汽車、機車、自行車及零件製造業、醫療器材及用品製造業、批發業及餐飲業、連鎖便利商店等。（編輯：郭諭儒）1111109