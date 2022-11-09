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北市莫德納BA.4/5疫苗11/18開打 11/10起預約

2022/11/9 20:52
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（中央社記者陳昱婷台北9日電）莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗18日起接種，台北市衛生局表示，符合資格民眾明天起可上疫苗預約平台，登記到台大、長庚、新光醫院等7處接種點施打。

中央流行疫情指揮中心今天表示，今年採購首批莫德納（Moderna）次世代BA.4/5雙價疫苗，70.3萬劑將於明天上午抵台，18日起配送至各地方政府，提供12歲以上民眾接種。

台北市衛生局晚間發布新聞稿宣布，台北市COVID-19疫苗接種登記系統第37期將於明天及11日開放預約，時間為每天上午9時至晚間9時，符合資格民眾此期間可預約在18、19日施打，提供超過4000個名額。

衛生局指出，接種地點包含台大、長庚、新光醫院及聯合醫院中興院區、陽明院區、忠孝院區等7處。

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衛生局說明，本土Omicron變異株仍以BA.5為主要感染病毒株，且疫情回升風險持續存在，而莫德納次世代BA.4/5疫苗含BA.5變異株抗原，對抗BA.5變異株有較佳免疫反應，呼籲符合資格對象儘快完成接種，提升自身免疫保護力。

衛生局提醒，接種間隔為與前一劑間隔至少12週（84天）以上，曾確診者則建議距離發病日或確診日3個月後再接種，以延長疫苗保護力。（編輯：李錫璋）1111109

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