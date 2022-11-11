更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 吸引逾千隻過冬數量創新高
首頁 / 地方

搶雙11商機 中市工策會攜手業者大馬行銷伴手禮

2022/11/11 12:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）搶攻雙11商機，台中市工策會今天表示，帶領台中市伴手禮業者前進馬來西亞參加展售活動，並舉辦嘉年華活動行銷台中市特色伴手禮，希望能帶領業者南向拓展海外市場。

因應國境解封，台中市工商發展投資策進會搶搭雙11購物商機，攜手台中市好禮協會，帶領伴手禮業者南進拓展海外市場，工策會上午邀請13家業者在工策會設攤展示，與大馬展示現場跨海視訊連線。

工策會總幹事黃于珊致詞表示，伴手禮業者上半年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與中國限制食品進口雙重打擊，為幫助業者，工策會積極辦理在地市集及參與外縣市展售活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

隨著各國邊境解封，黃于珊指出，工策會與好禮協會合作，首站前進馬來西亞華人市場，舉辦「大馬嘉年華─台灣食品&台中人氣伴手禮行銷展售活動」，將台中的城市特色行銷到海外，希望大馬的朋友把握雙11購物節列車，採購台中市在地優質伴手禮，更歡迎到台灣旅遊，前來台中體驗城市熱情與活力。

好禮協會理事長鄭人豪指出，這次共有糕餅、拌麵、果醋、好茶等13家品牌業者，入選大馬嘉年華參與店家，帶領業者南向推廣產品，很多業者都以國內市場為主，這次先帶貨再帶量到海外市場，希望能拓展海外市場。（編輯：郭諭儒）1111111

黃于珊
台中十大伴手禮將票選 特色市集推廣入圍廠商 台中金手獎19家企業入選 疫情下拚出優異成績
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族