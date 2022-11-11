搶雙11商機 中市工策會攜手業者大馬行銷伴手禮

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）搶攻雙11商機，台中市工策會今天表示，帶領台中市伴手禮業者前進馬來西亞參加展售活動，並舉辦嘉年華活動行銷台中市特色伴手禮，希望能帶領業者南向拓展海外市場。

因應國境解封，台中市工商發展投資策進會搶搭雙11購物商機，攜手台中市好禮協會，帶領伴手禮業者南進拓展海外市場，工策會上午邀請13家業者在工策會設攤展示，與大馬展示現場跨海視訊連線。

工策會總幹事黃于珊致詞表示，伴手禮業者上半年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與中國限制食品進口雙重打擊，為幫助業者，工策會積極辦理在地市集及參與外縣市展售活動。

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隨著各國邊境解封，黃于珊指出，工策會與好禮協會合作，首站前進馬來西亞華人市場，舉辦「大馬嘉年華─台灣食品&台中人氣伴手禮行銷展售活動」，將台中的城市特色行銷到海外，希望大馬的朋友把握雙11購物節列車，採購台中市在地優質伴手禮，更歡迎到台灣旅遊，前來台中體驗城市熱情與活力。

好禮協會理事長鄭人豪指出，這次共有糕餅、拌麵、果醋、好茶等13家品牌業者，入選大馬嘉年華參與店家，帶領業者南向推廣產品，很多業者都以國內市場為主，這次先帶貨再帶量到海外市場，希望能拓展海外市場。（編輯：郭諭儒）1111111