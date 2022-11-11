清華辦未來學習研討會 要把學習主權還給學生

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清華大學11日舉辦大學教師創新教學研討會，清大校長高為元（右起）、政大校長李蔡彥、台科大校長顏家鈺、台大校長管中閔出席座談，4人皆認為「未來大學」應把學習主權還給學生、打破學習疆界。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）國立清華大學今天以「未來學習」為主題，舉辦大學教師創新教學研討會，台大校長管中閔、政大校長李蔡彥、台科大校長顏家鈺與清大校長高為元有共識，「未來大學」應打破學習的疆界，把學習主權還給學生。

清華大學校長高為元指出，面對全球更複雜多元的人才需求，大學應成為一個廣納資源的平台，尊重多元性與個人的選擇，應提供跨領域的多元學習，並加強導師的輔導，幫助學生找到適合自己的學習路徑。

台灣大學校長管中閔表示，未來大學將是「以學習者為中心的開放式大學」，打破科系界限、學習年限、校園界限與產業界限，將學習主導權還給學生，應建立各種「領域專長模組」，如電機系的智慧顯示技術、地理系的地理數據科學、經濟系的政治分析等，助學生自主選擇學習方向並組合領域專長。

政治大學校長李蔡彥說，「未來大學」應強化數位教學的基礎建設，讓學生能不限時空學習，如要復興通識課程、校園環境國際化、加強創新創業教育、推動校園永續發展等。

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台灣科技大學校長顏家鈺指出，盼建立科技大學的研究特色，推動雙語學習計畫、將社會責任納入校務發展計畫等，也要設立台灣建築研究中心等各種校級研究中心等。

清華大學也展出「2022未來學習展」至18日，教師們也分享了他們對未來學習的想像，包括「人機共生」學生與AI人工智慧系統合作互學、「超越時空」混合實體與線上課程、「平等開放」打破經濟弱勢者所遭遇的數位不平等局面，邀請民眾前來參觀。（編輯：張銘坤）1111111