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選舉查察不放鬆 花蓮高分檢派檢察官進駐蘭嶼綠島

2022/11/14 09:50
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（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東地檢署所轄幅員遼闊並有蘭嶼、綠島離島，且此次大選，部分選區選情激烈，花蓮高分檢將指派檢察官進駐蘭嶼及綠島，支援離島地區選舉查察工作。

台灣高等檢察署花蓮檢察分署發布新聞訊息表示，蘭嶼、綠島2處離島及此次五合一選舉地方派系對立、部分選區選情激烈、狀況眾多，而一審檢察官查察人力明顯不足，部分選區的查察工作較難兼顧。

為強化離島地區的妨害選舉查察作為，花蓮高分檢署檢察長洪培根日前向最高檢察署檢察總長邢泰釗報告花東地區選情狀況及離島選舉查察困境。

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邢泰釗除肯定花東地區檢警調廉政等選舉查察團隊偵辦妨害選舉案件的辛勞外，也指示最高檢察署將全力支援花東地區之選舉查察工作，並由花蓮高分檢署研議協助解決離島選舉查察困境的方法。

洪培根協調台東地檢署檢察長戴文亮，並指派二審檢察官2人於選舉投開票日前後分別進駐蘭嶼、綠島選區，支援選舉查察工作，以有效嚇阻及杜絕金錢、暴力等妨害選舉情事。（編輯：陳仁華）1111114

邢泰釗
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