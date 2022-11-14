更多編輯台推薦新聞：
G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
國際

G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

協助青年創業 中市工策會攜手14校成立資源共享平台

2022/11/14 17:28（11/14 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市工商發展投資策進會為協助青年創業築夢，促進各校間學生交流創業成果，14日在中興大學舉辦「2022台中市創業育苗資源共享平台成果展」，集結14所學校推薦學生創業團隊分享成果。中央社記者趙麗妍攝 111年11月14日
台中市工商發展投資策進會為協助青年創業築夢，促進各校間學生交流創業成果，14日在中興大學舉辦「2022台中市創業育苗資源共享平台成果展」，集結14所學校推薦學生創業團隊分享成果。中央社記者趙麗妍攝 111年11月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中14日電）為推動青年創業，台中市工商發展投資策進會與14所學校攜手，舉辦資源共享平台，透過跨校合作與多方資源整合，提供各校園學生交流創意成果。

台中市工商發展投資策進會為協助青年創業築夢，促進各校間學生交流創業成果，今天在中興大學舉辦「2022台中市創業育苗資源共享平台成果展」，集結中興大學、靜宜大學、台中教育大學等14所學校推薦學生創業團隊分享成果。

工策會總幹事黃于珊表示，推動青年創業，2020年在中興大學成立「台中創業創新育苗資源共享平台」，提供創業課程及客製化諮詢服務，本年度計畫再升級，不僅創業輔導課程增添豐富實戰內容，首度發車創業巴士，帶青年創業團隊探究台中創業資源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

現場成果展有創業市集及創業簡報，多個攤位展示團隊的創業成果，透過各校學生團體展示各自的創業成果，彼此交流、激盪出更多元的創業想法。

展攤「檸檬森林」，小農蔡慧嬋受訪表示，種植檸檬已有5年時間，前4年不斷研發、試驗，驗證檸檬價值，鮮果可以直接吃、打果汁，次級品還可製作加工品；她說，透過資源共享平台，讓她清楚知道如何尋找需要的資源，有相當助益。（編輯：陳仁華）1111114

台中市工商發展投資策進會與14所學校攜手成立資源共享平台，「檸檬森林」展攤透過平台，獲得許多資源資訊，有相當助益。中央社記者趙麗妍攝 111年11月14日
台中市工商發展投資策進會與14所學校攜手成立資源共享平台，「檸檬森林」展攤透過平台，獲得許多資源資訊，有相當助益。中央社記者趙麗妍攝 111年11月14日
黃于珊
台中十大伴手禮名單揭曉 社福單位商品成亮點 台中市十大伴手禮 12日起市民廣場現場票選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族