協助青年創業 中市工策會攜手14校成立資源共享平台

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台中市工商發展投資策進會為協助青年創業築夢，促進各校間學生交流創業成果，14日在中興大學舉辦「2022台中市創業育苗資源共享平台成果展」，集結14所學校推薦學生創業團隊分享成果。中央社記者趙麗妍攝 111年11月14日

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）為推動青年創業，台中市工商發展投資策進會與14所學校攜手，舉辦資源共享平台，透過跨校合作與多方資源整合，提供各校園學生交流創意成果。

台中市工商發展投資策進會為協助青年創業築夢，促進各校間學生交流創業成果，今天在中興大學舉辦「2022台中市創業育苗資源共享平台成果展」，集結中興大學、靜宜大學、台中教育大學等14所學校推薦學生創業團隊分享成果。

工策會總幹事黃于珊表示，推動青年創業，2020年在中興大學成立「台中創業創新育苗資源共享平台」，提供創業課程及客製化諮詢服務，本年度計畫再升級，不僅創業輔導課程增添豐富實戰內容，首度發車創業巴士，帶青年創業團隊探究台中創業資源。

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現場成果展有創業市集及創業簡報，多個攤位展示團隊的創業成果，透過各校學生團體展示各自的創業成果，彼此交流、激盪出更多元的創業想法。

展攤「檸檬森林」，小農蔡慧嬋受訪表示，種植檸檬已有5年時間，前4年不斷研發、試驗，驗證檸檬價值，鮮果可以直接吃、打果汁，次級品還可製作加工品；她說，透過資源共享平台，讓她清楚知道如何尋找需要的資源，有相當助益。（編輯：陳仁華）1111114