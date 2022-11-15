矽品志工社錄製有聲書、點字書 幫助惠明盲童

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矽品精密公司的「矽品志工社」動員300人次，錄製100本「矽品故事城堡」繪本有聲書、點字書，15日移轉給惠明盲校供學生使用。（矽品志工社提供） 中央社記者趙麗妍傳真 111年11月15日

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）矽品精密公司的「矽品志工社」動員300人次，錄製100本「矽品故事城堡」繪本有聲書、點字書，今天移轉給惠明盲校，希望能幫助盲童在學習路上一臂之力。

矽品志工社與台中市私立惠明盲校今天在校園舉行矽品故事城堡有聲書與點字書移轉儀式，校長陳志福頒獎給說故事最動聽的志工們，盲校孩童送上親手做的陶土作品。

受疫情影響，矽品志工社的活動從實體陪伴轉為線上，惠明盲校學生以多重障礙孩童為主，為讓盲童更好認識世界，透過繪本有聲書，以聲音形塑世界，幫助孩子訓練聽力與學習字彙，增加專注與想像力。

今年暑假矽品志工社舉辦「聆聽新視界-矽品來幫盲」活動，惠明盲校提供100本繪本，前期由社團顧問陸爸爸說演故事劇場協助指導，與校方進行選書、書本分級，動員近300人次奉獻聲音，完成矽品故事城堡100本繪本有聲書錄製、點字書轉置。

矽品精密資深處長李森楠表示，未來希望繼續用故事、點字與志工們對盲童的愛心，帶領盲童認識這美麗的世界。

陳志福表示，視障學童先天限制，必須仰賴聽覺和觸覺的學習，孩子在聆聽有聲書都很專心，隨著故事情節笑出來時，感受到志工們錄製時的用心。（編輯：謝雅竹）1111115