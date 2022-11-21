台南11/29停水12小時 逾13萬戶受影響

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台灣自來水公司表示，配合經濟部水利署曾文南化聯通管計畫辦理相關工程，台南市部分行政區11月29日將停水12小時，停水用戶數13萬餘戶，呼籲用戶提前儲水備用。

台灣自來水公司第六區管理處今天發布新聞稿指出，為配合經濟部水利署曾文南化聯通管工程計畫辦理「聯通管銜接南化淨水場調節池」及「山上淨水場更新改善」，以提升台南地區供水安全，將於11月29日上午9時起至當天晚間9時止，停水施工12小時。

第六區管理處表示，這次停水及水壓降低區域影響範圍為台南市12個行政區，停水用戶數13萬4337戶、水壓降低戶數3萬231戶，除停水區域外，其餘地區可正常供水，但復水時管線末端、大樓及地勢較高地區可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，用戶應暫勿取用，待水清後再進水。

第六區管理處指出，停水區域包括山上區、新化區、關廟區、龍崎區、歸仁區全區。

另外，永康區有永康里（中山北路以南）、王行里（王行路以東永科北路以南）、永明里、網寮里、新樹里、西勢里、北興里、大灣里、東灣里、西灣里、南灣里、北灣里、崑山里、建國里（國道1號以東小東路以南）、復興里（小東路以南）。

安定區有蘇林里、蘇厝里、安定里；善化區有嘉南里、嘉北里、昌隆里、六德里、六分里、溪美里、田寮里、牛庄里、小新里、蓮潭里、光文里、胡家里、胡厝里、什乃里；大內區有大內里、石湖里、石城里、內江里、石林里；左鎮區有光和里、澄山里、岡林里。

仁德區有文賢里、保安里、上崙里、後壁里、新田里、仁義里、仁德里、一甲里、土庫里、太子里。

第六區管理處指出，這次水壓將降低區域為永康區復國里（中華二路以南）、神洲里、光復里、復興里（小東路以北）、建國里（國道1號以西小東路以北）；善化區坐駕里、文昌里、東關里、文正里、頂街里、南關里，以及新市區全區。（編輯：戴光育）1111121