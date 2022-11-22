高雄流浪犬掛5公斤大腫瘤 志工鑽草叢救回送醫

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高雄大社山區最近出現一隻腹部掛著巨大腫瘤的白色流浪犬，模樣痛苦，動保志工獲報趕往營救，送醫後腫瘤測重達5公斤，決定先施打抗腫瘤針劑，再評估切除。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄大社山區最近出現一隻腹部掛著巨大腫瘤的白色流浪犬，模樣痛苦，動保志工獲報趕往營救，送醫後腫瘤測重達5公斤，連獸醫也直呼罕見，決定先施打抗腫瘤針劑，再評估切除。

高雄大社山區附近最近出現一隻白色流浪犬，下腹部掛著一顆巨大腫瘤，引起民眾關注。台灣動物緊急救援小組今天新聞稿表示，附近民眾多次想營救牠，但這隻流浪犬非常怕人，常竄入山區躲藏。

台灣動物緊急救援小組表示，上週接獲通報後趕往營救，志工團隊在草叢樹林中穿梭1個多小時，全身被小黑蚊叮得滿身包，所幸最終成功將小白狗送醫救治。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊指出，小白狗的腫瘤直徑約19公分，重達5公斤，算是相當罕見的案例。初步檢查因腫瘤太大且深，若直接切除恐有生命危險，決定先施打抗腫瘤針劑，待腫瘤縮小後，再評估狗狗身體狀況進行腫瘤切除。

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台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，2019年曾在高雄茄萣興達港新建風力發電廠工程基地，救回一隻頭頸部掛著一顆巨大腫瘤的流浪犬，當時測量腫瘤重4600公克，這次算是打破小組20多年救援紀錄。

倪京台對中央社記者表示，目前小白狗的腫瘤病理報告尚未出爐，正在醫院接受抗腫瘤針劑治療，若不幸屬於惡性腫瘤，後續將配合緩和治療，以減輕痛苦為主。（編輯：郭諭儒）1111122