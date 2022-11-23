選戰倒數3天 林右昌請假挺蔡適應盼基隆延續進步

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（中央社記者王揚宇基隆23日電）基隆市長林右昌今天陪民進黨基隆市長候選人蔡適應路口拜票。林右昌說，從今天開始請假3天，希望讓基隆的進步與改變延續下去，也絕對不能走回頭路，而最好的選擇就是支持蔡適應。

選戰進入倒數階段，林右昌今天早上7時陪蔡適應在路口拜票，懇託民眾支持。

林右昌接受媒體訪問表示，大家都看到基隆這8年的進步跟改變，他從今天開始請假3天，要守護基隆，讓基隆的進步與改變能延續下去，絕對不能走回頭路；此外，每天早上他會陪蔡適應爭取市民的支持，也會全市車隊大掃街，並在25日會有一個非常感動人的行動，相信一定可以召喚、爭取市民的認同。

對於國民黨基隆市長候選人謝國樑說要引進24小時書店，林右昌表示，現在已經有了，而且他在上任之初，基隆被稱為文化沙漠，文化跟教育預算非常少，現在教育跟文化預算則大幅增加一倍以上，基隆也充滿人文跟藝術，名聲遠播，現在才提24小時書店，說實在有點晚，因為這是現在已經有的東西。

林右昌表示，蔡適應昨天說，當選基隆市長後會邀請所有候選人一起為基隆加油，這跟他8年施政的心情一樣，就是不分黨派，蔡適應可以接續基隆的進步與改變，讓基隆繼續成為一個光榮驕傲的城市，請大家相信林右昌、肯定蔡適應。

蔡適應表示，在昨天的政見發表會，他明確擘劃基隆未來的產業、就業等整體情形；聽到謝國樑感謝中央與地方推動基隆的改變，「他（謝國樑）總算講出遲來的公道話」，自己會繼續努力，讓基隆往前進。

對於當選基隆市長後，是否會向藍營請益，彌平選戰造成的分裂。蔡適應說，自己的個性很溫和，只是在選舉過程中，被無端的抹黑、造謠，所以有時自己太激動，他要跟市民說聲不好意思，選後會把所有好朋友集合起來，一起為基隆努力，而國民黨在基隆的重要政治人物，「我私交蠻熟的」。

結束路口拜票行程後，蔡適應在民進黨立委林靜儀的陪同下展開車隊掃街。

林靜儀出發前接受訪問指出，城市的未來應該要回到一般市民手中，而不是家族利益手上，基隆這一仗非常重要，基隆是否可以繼續蛻變、成長，不要回到過去的家族利益跟舊的地方勢力掌控，希望這次選舉大家支持蔡適應，展望接下來的基隆。（編輯：郭無患）1111123