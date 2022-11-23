斗南稻米品質高 外銷澳洲首發啟航

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雲林縣斗南鎮農會23日舉辦「台灣優米外銷澳洲首發啟航」活動，農委會主委陳吉仲（右3）、民進黨雲林縣長候選人劉建國（左3）、前農委會主委曹啟鴻（左2）、台灣優米公司總經理陳建彰（右2）等人出席見證。中央社記者蔡智明攝 111年11月23日

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（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）雲林斗南農會與農民契作，經貿易商將台灣優質米外銷給澳洲的日本餐廳，今天舉辦首發啟航活動；農委會主委陳吉仲參與活動表示，政府將做農會後盾，補助機器設備，擴大台灣米外銷。

斗南鎮農會今天舉辦「台灣優米外銷澳洲首發啟航」活動，陳吉仲、立委劉建國、前農委會主委曹啟鴻、台灣優米公司總經理陳建彰等人參與，一同為貨櫃封箱。

陳吉仲致詞表示，農委會會在篩選稻米的機器設備及相關產銷履歷政策等方面全力協助斗南農會，生產優質稻米，外銷方面就請台灣優米公司多多協助，讓世界都可以吃到台灣米，增加農民收入。

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斗南鎮農會秘書張耀裕告訴中央社記者，這是首度斗南稻米外銷澳洲，如果順利，未來一年將有400噸稻米銷澳洲，外銷的稻米是都與農民契作，而且有產銷履歷的，目前外銷的對象是澳洲日本餐廳，用來做壽司。

陳建彰強調，台灣米的品質不輸日本米，因為自己老婆是日本人，所以這方面很清楚，此次外銷稻米的食用對象，不限於華人或日本人，也希望透過澳洲與英國、歐盟國家的連結，把台灣米推到全世界。（編輯：黃世雅）1111123