藍綠新北板橋選前之夜 800名警力維護交通治安

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長選舉選前之夜今天晚間在板橋區有藍綠2場晚會同時造勢，僅隔一個路口，距離不到300公尺，路程約1分鐘；新北市警局今天表示，將派出800名警力維護活動的交通與治安。

市警局警方今天告訴中央社記者，國民黨新北市長候選人侯友宜選前之夜晚間在板橋第一運動場前廣場造勢，民進黨新北市長候選人林佳龍則在新府路、區運路口舉辦大型造勢，適逢週五下班尖峰時間，新板橋車站地區交通影響較大。

警方表示，新府路（中山路至區運路間）已經雙向封閉，預估至26日凌晨3時開放，公車配合改道，警察局將加強取締違停車輛。

警方說，雙方遊覽車分別規劃在中山、新府路口，與新民街及區運路、新站路口與海山路上下車後，車輛分別停放在遠處的新店溪與大漢溪外環道路。散場時需依警方疏導行駛，避免車流集中，造成交通壅塞或有衝突。

在值勤方面，警察局說，一共出動約800名警力，有經驗的資深內勤官警將全部在街頭值勤，主要負責活動會場維安與臨時突發事件，以柔性方式，溝通軟化解決紛爭為主。

警方表示，另外也向中央申請機動保安警力，組成「平安機動隊」，在活動現場以活動鐵馬護欄與紅絨繩，視活動情況拉設，以區隔雙方人潮。對活動現場惡意、蓄意滋事或妨害社會大眾安全，演化成群眾暴力時，第一時間強力壓制嚴辦。

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市府交通局表示，交控中心將視活動周邊主要道路範圍車流量，機動調整路口號誌秒數，以維持人車通行安全。原行駛板橋區新府路的公車307、577和651路線，管制期間將改駛中山路，受影響公車站位為深丘里站。

交通局呼籲，參加活動民眾可多利用高鐵、台鐵、捷運環狀線及板南線至板橋站，也可利用50線公車（車頭LED標註行經歡樂耶誕城），交通資訊可參閱大台北公車網頁查詢。（編輯：張芷瑄）1111125