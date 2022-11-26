台東議員民進黨奪2席 最佳成績但仍無法成立黨團

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）這屆台東縣議員選舉，民進黨破天荒提名6人，盼揮出全壘打在台東縣議會成立黨團辦公室，開票結果僅有2人當選，黨團夢碎；不過，這已是民進黨首次在議會擁有2席議員。

台東縣議員16個選區、應選30席，首善之區第1選區台東市10席。民進黨這次在台東市提名4席分別是黃治維 （現任）、林文隆、簡維國、余振維，第2選區卑南鄉提名許文獻，第3選區縱谷線提名林金樺，總計提名6人，創下民進黨創黨提名紀錄，希望能在台東縣議會成立黨團。

開票結果簡維國和黃治維當選，民進黨首次在台東縣議會有2席次，不過仍無法設置議會民進黨團辦公室。

根據台東縣議會政黨黨團辦公室設置辦法，凡向中華民國政府登記有案，且在台東縣議會有議員席次3名以上政黨，其黨員經大會確認後，得以借用方式，申請在台東縣議會設置政黨黨團辦公室，各以一室為限。

台東縣會30席次議員，民進黨僅在第14屆、17屆、18屆、19屆分別拿下1席，因此均無法在台東縣議會成立黨團辦公室運作；僅有第17屆、102年時民進黨縣議員林參天邀請台聯議員陳．藍姆洛、無黨籍議員謝明珠，成立民進黨團，但也只短暫運作1年。

根據中央許委會資料，民進黨在第15屆、16屆在第1選區分別提名3人、2人均落選。

基層選舉靠的是人脈經營和傳統組織戰，過去民進黨雖有「縣黨部」但沒有鄉鎮市組織，缺少基層扎根，議會要組黨團還有一段路要走。（編輯：陳仁華）1111126