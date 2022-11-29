九合一選舉後竹縣府首次主管會報 楊文科提10施政重點

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣長楊文科爭取連任成功，今天新竹縣府進行選後首次主管會報，楊文科出席表示，河川疏濬、確保焚化爐工程進度等10項列為未來4年施政重點，打造更好的生活環境。

九合一選舉日前落幕，楊文科當選連任，新竹縣政府今天進行選後首次主管會報，楊文科提出下一任期的施政重點，他指出，選舉剛結束，立即回到工作崗位，與縣府團隊繼續努力，讓竹縣更好。

楊文科表示，未來施政，除推動河川疏濬、生命紀念園區建設及確保焚化爐工程進度外，也要推動台灣知識經濟旗艦園區計畫、竹東行政中心與全民體育館、竹東文化大禾埕計畫等工程。

另外，還有盤點運動設施及整體評估未來興建大型體育館，以及推動客語及客家文化傳承、建置不適任校長的處置機制等10項未來施政重點，全面升級竹縣。

楊文科表示，選舉過後激情回歸平靜，未來4年，竹縣府團隊仍要加把勁，要調整過去4年做不好的地方，要改變進步，為竹縣幸福打拚。（編輯：戴光育）1111129