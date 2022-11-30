70輛藍寶堅尼車聚阿里山 遊客驚豔媲美楓紅美景
2022/11/30 17:41（11/30 17:51 更新）
70輛藍寶堅尼跑車接連2天開在阿里山公路上，相當壯觀，30日許多人將畫面貼上網路分享，還指出藍寶堅尼停滿阿里山森林遊樂區停車場，與楓紅一樣吸晴。嘉義林管處則指出，活動主辦單位事先有行文向林管處報准，並做好相關行車動線與停車規劃，未影響遊客。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月30日
（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）時序入冬，阿里山國家森林遊樂區楓葉紅了，美景吸引70輛藍寶堅尼跑車連2天在此車聚，停滿遊樂區內停車場，今早見到此景的遊客驚豔不已，都說媲美楓紅美景。
70輛藍寶堅尼跑車連2天開在阿里山公路上，相當壯觀，今天很多人把拍到的照片貼上臉書（Facebook）分享，還指出藍寶堅尼停滿阿里山遊樂區停車場，與阿里山的楓紅一樣吸晴。
林務局嘉義林管處告訴中央社記者，藍寶堅尼跑車阿里山車聚，主辦單位事先有行文向林管處報准，並做好相關行車動線與停車規劃，昨天跑車陸續上山，未造成其他遊客困擾，車主與工作人員昨晚住在阿里山賓館。
嘉義林管處說，今天上午藍寶堅尼跑車已離開阿里山森林遊樂區，歡迎遊客到阿里山賞楓紅。（編輯：郭諭儒）1111130
時序入冬，阿里山國家森林遊樂區楓葉轉紅，嘉義林管處也歡迎民眾把握時機，走訪阿里山欣賞美麗楓紅。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月30日
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