新竹縣商場「享平方」將啟用 盼給民眾便利生活

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新竹縣政府透過招商推動BOT案與民間單位合作，其中位在自強七街的立體停車場BOT案，與龍享廣場股份有限公司簽約，引進商場「享平方」，成為地方民眾生活體驗的好地方，商場部分3日將啟用。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月1日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣府與龍享廣場公司合作，推動竹縣停車場影城BOT案「享平方Shown Square」，商場部分3日將啟用，縣長楊文科今天表示，透過招商地方商圈更活絡，讓民眾生活更便利。

新竹縣政府發布新聞稿指出，竹縣近年人口不斷增長，縣府團隊透過招商，推動BOT案與民間單位合作，不僅帶動繁榮，增加工作機會，其中，在自強七街的立體停車場BOT案，與龍享廣場股份有限公司簽約，引進商場「享平方」，成為地方民眾生活體驗的好地方。

楊文科表示，此BOT案地點位於竹北市自強南路與成功2街交叉口，為地上10層地下1層建築物，其中，1至2樓是商場和餐飲空間，3至6樓為百老匯電影院，5樓設有500坪共享辦公空間與300坪公益區域。

楊文科說，停車場空間分別在B1及7至10樓，提供超過500席汽車停車位及B1的269席機車格及5席充電車格。

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「享平方」董事長魏博元透過新聞稿表示，商場以享受美食、歡樂聚會、娛樂休閒沉浸式體驗為主，主力客層鎖定年輕族群、年輕家庭、上班族，且以科技人的時尚聚會餐桌為訴求。

魏博元說，此外，商場內的影城有14個放映影廳、共1400席座位，影城部分於12月14日開幕，為回饋地方民眾，因應電影「阿凡達2水之道」上映，從14日起連續3天，送出共3000張電影兌換券，每日限量1000張，憑此兌換券可用新台幣100元換購。詳情請見享平方官方臉書。（編輯：方沛清）1111201