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台南市議長改選 郭信良：該是你的就是你的

2022/12/2 12:41（12/2 13:51 更新）
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面對民進黨在這次台南市議員選舉拿下28個席次，距離過半只差1席，如何看待議長改選，台南市議長郭信良（圖）說，「該是你的就是你的，不是你的，爭也沒有用」。中央社記者張榮祥台南攝 111年12月2日
面對民進黨在這次台南市議員選舉拿下28個席次，距離過半只差1席，如何看待議長改選，台南市議長郭信良（圖）說，「該是你的就是你的，不是你的，爭也沒有用」。中央社記者張榮祥台南攝 111年12月2日
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（中央社記者張榮祥台南2日電）九合一選舉剛落幕，台南市議長之爭已悄悄浮上檯面，4年前退出民進黨勝出的台南市議長郭信良今天表示，「該是你的就是你的，不是你的，爭也沒有用」。

郭信良今天接受媒體聯訪指出，總統蔡英文肯定他維持府會和諧的努力，蔡總統也曾2次向台南市長黃偉哲說要維持府會和諧的現況，但黃偉哲要不要做或有沒有能力執行，就是黃偉哲個人的行為。

面對民進黨在這次台南市議員選舉拿下28個席次，距離過半只差1席，如何看待議長改選，郭信良說，「該是你的就是你的，不是你的，爭也沒有用」。

是否重回民進黨，郭信良表示，「我是殼不在，心還在」，從他對市府的關心支持可見一斑，心在才重要。

至於眾所關心的民進黨主席接任人選，郭信良表示，對副總統賴清德擔任黨主席樂觀其成，畢竟賴副總統曾任台南市長，若要找回民進黨失去的人員，創造更大團結，就從台南出發做起，自己和賴副總統也是好朋友。（編輯：黃世雅）1111202

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