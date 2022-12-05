海豚擱淺高雄汕尾漁港外側近海 海巡人員助安置

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有民眾5日上午在高雄林園汕尾漁港外側防坡堤與沙灘間發現一隻印太瓶鼻海豚，海巡人員獲報趕往現場，在專業人員指示下，協助扶正海豚，移往淺水區域避免海豚嗆水，並蓋上毛巾進行保濕。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）今天上午有民眾在高雄林園汕尾漁港外側防坡堤與沙灘間發現海豚，由海巡與成大研究人員合力移到四草鯨豚搶救站安置。成大表示，這是成年印太瓶鼻海豚，身上無明顯外傷。

海巡人員表示，今天上午6時20分多接獲民眾通報，在林園汕尾漁港外側防坡堤與沙灘間的近海海域，發現1隻海豚，海巡人員趕往現場，同時啟動海保救援網（MARN）通報，在專業人員指示下，協助扶正海豚，移往淺水區域避免海豚嗆水，並蓋上毛巾保濕。

成大海洋生物暨鯨豚研究中心也在臉書發文表示，專業人員抵達後，與海巡、海保巡查員共同合作，將海豚移動到大型車輛上，在下午1時左右抵達位在四草的鯨豚搶救站。先由志工與工作人員進池，輔助鯨豚保持氣孔在水面上，預計今天晚上進行基本檢查與醫療。

成大指出，這是一隻印太瓶鼻海豚，體長236cm，腹側有斑點，是成年個體；初步觀察測量，身上無明顯外傷，體型稍微消瘦，有緊迫現象。（編輯：郭諭儒）1111205