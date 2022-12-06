中選會致送當選證書 楊文科：不辜負縣民期待

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中央選舉委員會委員陳恩民（左）6日到新竹縣政府，致送新竹縣第19屆縣長當選證書，縣長楊文科（右）表示，感謝縣民肯定和支持，將繼續努力，不辜負大家的期待。中央社記者郭宣彣攝 111年12月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）中央選舉委員會委員陳恩民今天到新竹縣政府，致送新竹縣第19屆縣長當選證書，縣長楊文科表示，感謝縣民肯定和支持，證書也是責任，未來繼續努力，不辜負民眾期待。

新竹縣政府今天舉辦中選會致送當選證書儀式，楊文科接下證書並表示，感謝民眾對他的支持與肯定，讓他能連任，現在接下當選證書，代表接下了民眾的付託，這是承擔、更是責任，面對新竹縣未來發展，要更努力打拚、更加把勁。

楊文科會中說，未來4年，有很多重大政策要推動，縣府施政會考量大眾的利益，打造新竹縣成為富強、康樂、宜居的城市。

楊文科表示，他也感謝競選團隊在競選期間運籌帷幄，讓選務工作順利推動，也讓民眾看到縣府施政果。（編輯：李錫璋）1111206