新竹縣2023消防月曆亮相 12/10起憑發票兌換

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新竹縣消防局2023年的消防形象宣導月曆7日在體育場發表，縣長楊文科（右6）表示，透過消防月曆，能以多元且生動的宣導方式，也向民眾宣達正確消防安全觀念。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣消防局今天表示，2023年的消防形象宣導月曆今天正式亮相，盼藉由月曆，讓民眾了解消防人員訓練過程，也宣導消防安全觀念。

新竹縣政府消防局今天在體育場辦理月曆發表會，縣長楊文科致詞表示，透過消防月曆，能以多元且生動的宣導方式，也向民眾宣達正確消防安全觀念。

楊文科說，今年月曆拍攝畫面以運動衍生運用至救災相關動作為主軸，內容搭配各種防災宣導，以充實民眾消防基本常識，也了解消防工作。

新竹縣政府消防局提供新聞資料表示，今年有2名消防女力參與拍攝，分別為北埔消防分隊長丁宛瑩與新竹縣光明義消救護分隊副小隊長黃翊庭參與。

消防局指出，丁宛瑩這次展現消防人員在救災、救護現場的肌力及體能，拍攝主題為六角槓負重行走項目；黃翊庭是拍下如在執勤時，接水帶的轉身動作，展現消防人員的專業力。

五峰分隊分隊長李祐成，因熱愛健身與重訓，也曾參加業餘健美獲佳績，這次拍攝畫面為懸吊軀體，展現優越的握力及核心肌群。

消防局表示，民眾可以今年11月、12月的紙本發票，從10日上午8時30分起，到竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西、寶山及芎林等8個消防分隊，即可兌換月曆1份，每人限兌換2份，換完為止。（編輯：李錫璋）1111207