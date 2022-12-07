金門廢棄物倉儲貯存廠完工 邁向垃圾零廢棄

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣環保局今天舉行廢棄物倉儲貯存廠完工儀式，短期可解決廢棄物堆置問題，長期可作為產製固體再生燃料場域，逐步完成垃圾全分類零廢棄目的，達到垃圾循環再利用。

金門縣環保局發布新聞表示，配合中央政策推動轉廢為能，為妥善處理廢棄物，行政院環境保護署民國110年補助金門縣在新塘掩埋場建置廢棄物倉儲貯存廠，近日竣工，今天舉辦完工儀式。

環保局表示，垃圾處理是許多縣市的難題，尤其金門縣生活垃圾都轉運台灣焚化廠處理，若遇焚化爐歲修期間，則以壓縮打包封膜方式露天暫置，極其不便。

金門縣環保局長楊建立表示，為解決垃圾封膜磚發生火災、飛散及環境髒亂各項問題，環保局爭取補助建置廢棄物倉儲貯存廠，短期可解決廢棄物堆置衍生的環境衛生問題，長期則可作為產製固體再生燃料場域，未來將逐步完成全縣垃圾全分類零廢棄，達到垃圾永續循環再利用目標。

楊建立說，推動垃圾燃料化、轉廢為能，循環經濟政策是中央近年重要政策，未來將繼續爭取環保署補助，朝廢棄物燃料化邁進，建立循環型的生產與生活方式，提高廢棄物資源回收與再利用。

新塘掩埋場建置廢棄物倉儲貯存廠完工儀式，由環保署環境督察總隊總隊長李健育主持，楊建立和各鄉鎮公所清潔隊隊長出席。環保局表示，中央與地方攜手展開金門縣垃圾處理新篇章。（編輯：郭諭儒）1111207