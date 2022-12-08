北市交通資訊中心設展 體驗開公車寓教於樂

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市交通局在台北轉運站設置交通資訊中心，以展示實體路口號誌、Youbike、智慧停車柱等呈現智慧交通發展及願景，還可以體驗駕駛公車，盼寓教於樂。

台北市交通資訊中心在民國98年成立，隱身在台北轉運站地下2樓。交通局統計，疫情前每年大約會有4000人次教育、親子團體參訪，今年至今僅1500人次。

台北市交通局長陳學台今天上午赴交通資訊中心視察。交通局介紹，交通控制區中設有實際路口號誌，打造沉浸式體驗；鳥瞰台北體驗區則以投影方式呈現不同時期的台北。

在綠運輸區，民眾可以看到已經退役的YouBike1.0及車柱，還能騎上YouBike2.0闖關；智慧停車區設置了智慧停車柱，模擬偵測停車、智慧尋車並介紹即時停車資訊。

交通局指出，最熱門的展區是大眾運輸區，民眾還可以坐上駕駛座模擬開公車，實際了解公車駕駛的視野死角及內輪差。

陳學台體驗各項展區設施後表示，這裡展示了台北市的交通發展，大人、小朋友都能寓教於樂，歡迎民眾預約免費參觀。

交通局說明，民眾參觀須在6天前至「臺北市政府市民服務大平臺」網站預約，平日滿5人、假日滿10人可預約專人導覽，每梯次最多50人。

交通局指出，每年1月15日至2月15日、7月1日至8月31日的寒、暑假期間，每週三及每週五下午3時至5時為免預約導覽時段，民眾可攜帶身分證、駕照或健保卡到台北轉運站1樓服務台報到，將有專人引導。（編輯：張銘坤）1111208