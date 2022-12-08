淡北道路北市首次都審未過 委員要求說明環境影響

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市都審會今天首次審議淡北道路案，委員認為應多報告及說明環境景觀部分，像是否影響淡水河旁廊道和濕地，及行人穿越線和庇護島設置等內容，都審會要求修正後再審。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上午開會，審議包含淡水河北側沿河平面道路（高架段）新建工程案（淡北道路）等案。

針對淡北道路案，申設單位報告時表示，台北市中央北路4段、大度路3段附近將設30公尺、6車道的道路，理論上行人應可順利通過行人穿越線，若前端要設庇護島，恐影響車輛轉向，其他包含公車停靠站、路口交通號誌等都與交通局討論後有調整。

1名都審會委員聽完報告後說，淡北道路案是首次送都審大會，此案爭議多，雖環評已過，但申設單位報告時，不應只提到交通及工程，也要說明對於淡水河旁廊道和濕地的影響及是否提出相關改善方式。

委員指出，像申設單位規劃在淡北道路高架段附近路口設置斑馬線，但有起伏過多等狀況，對穿越馬路的行人友善嗎？且行人穿越線的設計及庇護島規劃，這是基本要求，本來就要解決。

委員表示，申設單位應在都審會報告時提出對於減輕環境對策及如何努力達到淨零排放，並關注可能會被破壞的視覺景觀，如高架橋之後是否設隔音牆，若有勢必衝擊視覺，但報告內容都未提，並建議橋體周邊色彩簡單化，因建置在灰色柏油路面上，希望不要加入其他顏色，造成視覺混淆。

另有委員指出，申設單位設置行人穿越線應後退，才可銜接庇護島，另從簡報內容來看，入口轉彎處附近邊坡，可能要規劃1.5公尺鋼筋混凝土，要注意相關景觀。

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申設單位回應，針對委員建議，會與交通單位討論後重新研擬，包含庇護島及行人穿越線位置，邊坡部分，未來將規劃種植樹木，抱歉簡報未呈現，目前規劃不會增設隔音牆，會研擬都審會相關建議後修正。

主席、北市都市發展局副局長羅世譽最後表示，申設單位應模擬生態植栽等細節，行人穿越線設置等內容要先與交通局確認，也要思考高架橋帶來影響生態及簡化色彩等部分，此案須經修正後，再送都審會討論。（編輯：張銘坤）1111208