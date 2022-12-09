更多編輯台推薦新聞：
克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天
國際

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

老農汲水撿拾落井水桶受困 澎消防以雙節梯救出

2022/12/9 13:01（12/9 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖93歲吳姓老農9日上午因撿拾掉落水井的水桶，體力不繼無法爬出，澎湖消防局獲報後，出動人車前往救援，以雙節梯加掛梯，協助老農平安脫困。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年12月9日
澎湖93歲吳姓老農9日上午因撿拾掉落水井的水桶，體力不繼無法爬出，澎湖消防局獲報後，出動人車前往救援，以雙節梯加掛梯，協助老農平安脫困。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年12月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣9日電）澎湖一名93歲吳姓老農，今天因撿拾掉落水井的水桶，體力不繼無法爬出，澎湖消防局獲報後，以雙節梯加掛梯，協助老農平安脫困。

澎湖消防局今天上午近8時許接獲民眾報案指出，湖西鄉南寮村大廟後方田地，有民眾跌落古井，請求救援，消防局獲報後出動3車5人前往，並由小隊長許芳雄指揮救援。

澎湖消防局到場後，發現井中的民眾平安，立即架設雙節梯加掛梯，並由許芳雄進入水井戒護，順利協助民眾自行爬出，平安脫困。

澎湖消防局表示，下井受困的93歲吳姓老農，今早前往廟方後面的古井汲水灌溉時，水桶掉落井底，由於水井水深及腰，自行下井欲撿拾掉落的水桶，但因體力不繼，無法爬出而受困井中，所幸及時被消防局協助平安脫困，無受傷或不適，婉拒送醫檢查。（編輯：黃世雅）1111209

澎湖93歲吳姓老農9日上午因撿拾掉落水井的水桶，體力不繼無法爬出，澎湖消防局獲報出動人車前往救援，架設雙節梯加掛梯，順利協助老農爬出，平安脫困。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年12月9日
澎湖93歲吳姓老農9日上午因撿拾掉落水井的水桶，體力不繼無法爬出，澎湖消防局獲報出動人車前往救援，架設雙節梯加掛梯，順利協助老農爬出，平安脫困。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年12月9日
#澎湖消防局
#許芳雄
#消防局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族