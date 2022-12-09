老農汲水撿拾落井水桶受困 澎消防以雙節梯救出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖93歲吳姓老農9日上午因撿拾掉落水井的水桶，體力不繼無法爬出，澎湖消防局獲報後，出動人車前往救援，以雙節梯加掛梯，協助老農平安脫困。（澎湖縣消防局提供）中央社 111年12月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣9日電）澎湖一名93歲吳姓老農，今天因撿拾掉落水井的水桶，體力不繼無法爬出，澎湖消防局獲報後，以雙節梯加掛梯，協助老農平安脫困。

澎湖消防局今天上午近8時許接獲民眾報案指出，湖西鄉南寮村大廟後方田地，有民眾跌落古井，請求救援，消防局獲報後出動3車5人前往，並由小隊長許芳雄指揮救援。

澎湖消防局到場後，發現井中的民眾平安，立即架設雙節梯加掛梯，並由許芳雄進入水井戒護，順利協助民眾自行爬出，平安脫困。

澎湖消防局表示，下井受困的93歲吳姓老農，今早前往廟方後面的古井汲水灌溉時，水桶掉落井底，由於水井水深及腰，自行下井欲撿拾掉落的水桶，但因體力不繼，無法爬出而受困井中，所幸及時被消防局協助平安脫困，無受傷或不適，婉拒送醫檢查。（編輯：黃世雅）1111209